5 крутых бьюти-трендов 2019 года

Наступление нового 2019 года ознаменовалось приходом пяти главных бьюти-трендов, которые помогут девушкам всех возрастов и цветотипов стать по-настоящему стильными и роскошными. На подиумах и в модных тусовках мелькают новые лица. Бьюти-блогеры «пробуют на вкус» свежие тренды, которые совсем скоро заполонят улицы городов.

Тренд № 1: Чистое натуральное лицо

Пришла пора девушкам из Instagram посыпать голову пеплом и откладывать в дальний ящик стола все плотные маскирующие средства, с помощью которых выполнялось такое модное когда-то скульптурирование лица. Густая тональная основа, пудра, бронзаторы и корректоры — обо всем этом следует забыть.

К счастью любителей всего естественного и натурального, плотный макияж-грим уходит в прошлое. Теперь «художественно» гримировать лицо, изменяя его до неузнаваемости, — моветон. В моде — свежее, чистое, предельно естественное лицо и «голая», не покрытая тональными средствами кожа.

Тренд сделала популярным любимица британской публики, по совместительству — герцогиня Сассекская и супруга принца Гарри, Меган (в девичестве Меган Маркл). Эта живая, непосредственная девушка появилась на небосклоне британского королевского дома как яркая звезда. Она внесла свежую струю и стала даже более популярной, чем супруга Уильяма, Кэтрин.





Фанаты заметили, что Меган практически не пользуется тональными средствами. Все ее чудесные родинки и веснушки всегда видно. Эта особенность делает герцогиню такой потрясающе обворожительной, что многие фанаты стали с удовольствием следовать ее примеру и отказались от тональных средств.





Меган надо отдать должное — у нее великолепная кожа. На миловидном личике нет ни покраснений, ни шелушения, ни прыщей. Кожа супруги Гарри сияет свежестью и здоровьем. Для того чтобы добиться такого же эффекта, следует привести и свою кожу в идеальное состояние. В этом помогут лучшие косметологи Беларуси, адреса и контакты которых можно найти на портале Redsale.by.

Тренд № 2: Влажные сияющие губы

Как бы обожанием ни пользовалась у бьюти-блогеров матовая помада в 2017–2018 годах, постепенно она сдает свои позиции. Наступает новая эра пленительно-влажных, покрытых блеском или глянцем губ. Яркие тона будущей весной — в приоритете. Устройте взрыв цвета на своих губах!





Тренд № 3: Монохром на глазах

На ютубе полно уроков макияжа, в которых опытные визажисты учат девушек правильно наносить тени, высветлять внутренние уголки глаз и растушевывать стрелки. В 2019-ом все эти премудрости можно забыть. В моду вошел монохромный мейкап глаз.

Тени больше не нужно наносить на складку века, создавая плавные переходы от одного цвета к другому. Достаточно выбрать один красивый оттенок. Им покрывают все веко целиком или наносят только на неподвижную его часть, а затем создают эффект широко растушеванной стрелки. Вспоминаем шестидесятые!





Для вечернего выхода тени можно заменить блестками. Их кладут на прозрачную, максимально совпадающую с оттенком кожи основу, чтобы создать впечатление отсутствия цвета. Глаза просто окружены восхитительным сиянием. Головокружительный макияж настоящей звезды!





Тренд № 4: Бледные брови

Уходит в прошлое еще один тренд — густые, максимально выраженные, кустистые брови. Тот, кто так и не научился их правильно рисовать, может даже не начинать. Совсем скоро будет просто стыдно ходить с густой, обильно прокрашенной растительностью над глазами. В моду входит тренд на естественные бровки.

Максимальное его проявление — обесцвеченные брови. Этот образ наверняка придется по вкусу смелым девушкам. Стилисты как будто стремятся стереть с лиц женщин всякие эмоции. Девушка-2019 должна быть таинственной и неприступной.





Тренд № 5: Хорошо увлажненная кожа

Последние несколько лет свежесть и сияние коже придавали с помощью хайлайтеров. Этот тренд еще актуален, но постепенно уступает позиции новой тенденции — эффекту хорошо увлажненной кожи. Не должно быть никаких крупных блесток и явных следов хайлайтера. Матовый эффект тоже больше никому не интересен.

Это еще один бьюти-тренд молодости и здоровья. Женщине нужно настолько хорошо заботиться о своей коже, чтобы выглядеть так, как будто только что приехала со СПА-курорта. Устраняем сухость кожи. Питаем ее, витаминизируем и непрестанно увлажняем!





Вот так визажисты внедряют в жизнь тренд на естественную, здоровую красоту. Девушка новой эры — сияющая и яркая. Ее кожа дышит свежестью, натуральностью.

Отлично, если повезло родиться красавицей с безупречной кожей и сияющим взглядом. Всем остальным придется чаще бывать у косметолога и уделять максимум внимания своей внешности. Маскировка и замазывание прыщиков больше не в моде.