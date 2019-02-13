До и после Столбцов. О том, как в гомельских школах следят за безопасностью, рассказал начальник управления образования облисполкома

Трагедия в Столбцах потрясла общество. В чем причины жестокого нападения и что можно сделать, чтобы предотвратить подобные случаи в нашем городе?

Школа как зона риска

Сегодня многие гомельчане в тревоге — школа из места, где детей учат «доброму и вечному», может превратиться в арену кровавых разборок?

11 февраля в СШ № 2 в Столбцах Минской области ученик 10-го класса с ножом в руках атаковал педагога и других школьников. В результате 50-летняя учительница и 17-летний ученик были убиты, еще двое учащихся доставлены в реанимацию. Подозреваемый в преступлении скрылся, но был впоследствии задержан сотрудниками милиции.

Происшедшее говорит о глубоком кризисе, в котором оказалось сегодня наше общество. Убийства и другие тяжкие преступления совершались всегда. Но чтобы ученик прямо в классе резал своего учителя и однокашников — такое в Беларуси произошло, кажется, впервые. Тем не менее, тревожные звонки уже были. И не один.

В мае 2016 года в минский гимназист Донат Скакун нанес учительнице 15 ножевых ранений. По версии следствия, это была месть за оценку. Пока шло расследование, общественный резонанс был весьма разным — некоторые предпочли ставить виновность подозреваемого под сомнение. Своей вины подозреваемый не признал. В апреле 2016 года он был приговорен к 8 годам тюрьмы, но получил разрешение сдать экзамены. В октябре 2016 года бывший студент 1-го курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором совершил нападение в минском ТЦ «Европа», в результате которого одна женщина была убита, а два человек ранены.

Были схожие проявления и в Гомельской области. К счастью, без столь трагических последствий. Несколько лет назад в Добруше старшеклассник прямо на уроке ударил учительницу. Из последнего — в декабре 2018 года время мероприятия в Ледовом дворце сотрудники ОМОН своевременно обнаружили у 17-летнего ученика 11-го класса два больших ножа и топор. Зачем он нес их на хоккейный матч с большим количеством детей — задержанный внятно пояснить не смог.

В 2018 году серия нападений в школах прокатилась по соседней России. Самым страшным из них стала трагедия в керченском колледже, произошедшая 17 октября. Тогда учащийся Владислав Росляков расстрелял из помпового ружья 20 человек и застрелился сам. По количеству жертв керченский стрелок превзошел самое известное массовое убийство в колледже американского города Колумбайн, совершенное в 1999 году.

И вот печальная мода на серийные убийства в школах пришла и в Беларусь.

Дети под охраной

Какие же меры по предотвращению подобных ситуаций существуют сегодня в Гомеле? Вход в большинство гомельских школ осуществляется по записи в журнал, который лежит на вахте. Заходя в школу, родители указывают там время и цель визита: «За ребенком», «Кружок». И ставят роспись. Учитывая абсолютно формальный характер такой записи, некоторые остряки пишут «За Колькой» и тому подобное. Естественно, что пройти может каждый желающий, черканувший любую запись в журнале.

Правда, в ряде гомельских ВУЗов и школ уже установлены турникеты и учащиеся проходят через них по специальным пропускам. Как нам сообщили, такая система существует в гимназии № 56, в СШ № 72, и других школах. Еще до событий в Столбцах в СШ № 59 также решили установить турникеты. После введения электронной системы пропуска родители, в случае необходимости, смогут пройти в школу по паспортам и удостоверениям личности.

Президент РБ Александр Лукашенко потребовал ужесточить меры безопасности в учебных заведениях. «В наших школах — бардак», — сказал он. Начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин в комментарии «Сильным новостям» сообщил следующее:

— Комплексные меры по безопасности в учебных заведениях были приняты в Гомельской области еще до трагедии в Столбцах. Во многих учебных заведениях уже введена электронная система пропуска. В ряде школ также установлены камеры видеонаблюдения. Так, в средней школе № 16 г. Мозыря работает 92 видеокамеры. Эти меры удалось осуществить благодаря родителям, физическим и юридическим лицам, бюджетному финансированию. И мы благодарны всем, кто оказал нам в этом помощь.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация видеонаблюдения с выводом на центральный пункт милиции. Кроме этого, безопасность в школах обеспечивается и с помощью тревожных кнопок. Уже были отдельные случаи, когда с их помощью удалось предотвратить правонарушения. И я хочу сказать, что сотрудники милиции прибывали мгновенно. Также нами еще ранее были разработаны методические рекомендации для учебных заведений на случай чрезвычайных ситуаций. Регулярно проводятся теоретические и практические занятия с педагогами и детьми по действиям в таких обстоятельствах.

Сейчас же, после происшествия в Столбцах, всем городским и районным администрациям за подписью заместителя председателя Гомельского облисполкома направлено письмо об усилении мер безопасности в учебных заведениях. Мы держим ситуацию на жестком контроле. В частности, проводятся оперативные проверки пропускного режима, в том числе — и в вечернее время.

Сергей Порошин говорит также — «к сожалению, а может, и к счастью», администрации учреждений образования получают жалобы от родителей на ужесточение режима. Но предупреждает — в дальнейшем эти меры будут только усиливаться. Если кто-то захочет встретиться с ребенком в учебное время, то вахтер будет вызывать дежурного администратора, встреча будет проходить в специальном помещении.

Хайп в Интернете и одиночестве в реале

Но смогут ли одни охранные и административные меры, ужесточение контроля, которое у нас так все любят, предотвратить трагедии в будущем?

Практика показывает — подавляющее большинство преступлений в школах совершается не людьми с улицы, а самими учащимися. И даже если во всех школах поставить турникеты, камеры и посадить профессиональную и вооруженную охрану — сможет ли это полностью предупредить внезапный выплеск агрессии подростков? Международная практика показывает, что нет.

И здесь главное понять: а что заставляет наших детей убивать своих учителей и товарищей? В чем причины происходящего? Еще чаще, чем других, наши мальчики и девочки пытаются убить себя. По негласной информации, количество детских самоубийств в Гомельской области очень велико.

Сегодня в консервативных кругах модно пенять на Интернет. Дескать, все зло от всемирной паутины, которая пропагандирует насилие и суицид. Недавно в белорусское законодательство даже была введена ответственность за пропаганду самоубийств. Сейчас классные руководители также отслеживают содержимое страничек своих учеников в социальных сетях. Но Интернет — всего лишь техническое средство, ретранслятор настроений и тенденций, существующих в обществе. Нельзя же пенять на Иоганна Гутенберга, изобретшего печатный станок, что с его помощью издавались книги Гитлера или маркиза де Сада? И если взрослые не в состоянии объяснить детям основные ценности жизни, в которую они вступают — то кто же тогда виноват?

Но обратимся к мнению специалистов. Екатерина Горбунова, врач-психотерапевт:

— Для многих подростков характерен поиск себя через противопоставление окружающему миру. Сегодня многие дети оторваны от реальности. Для них жизнь — это продолжение картинки из мультика или игры. Люди не воспринимаются как живые существа. И, зачастую, под влиянием этих и других факторов, у молодых людей падает способность к сопереживанию. Одновременно жизнь теряет ценность, и подростки идут на самоубийства. Существует и такой феномен, как «Герастратова слава». Сегодня в нашем мире большую роль играет желание попасть в информационный тренд. Поскольку легче всего это сделать не путем положительных деяний, а через нечто скандальное и брутальное, то идет поиск «отрицательного героя».

Кстати говоря, совершивший в Минске нападение на людей с бензопилой Владислав Казакевич удостоился статьи в Википедии.

Врач-психотерапевт также говорит, что в ее практике было несколько детей-пациентов с подобными расстройствами личности. Например, приходилось работать с девочкой, «понимавшей» людей, которые зверски убивают котят и щенят. И восхищалась тем же Казакевичем с бензопилой. Еще одна ученица с асоциальными наклонностями на вопрос психолога отвечала, что хотела бы изготовить огромный пресс и раздавить им всю Беларусь. Иногда такие настроения развиваются у детей из неблагополучных семей, где существует грубость, насилие и непонимание ребенка. Но и во вполне пристойных и состоятельных семьях дети могут быть обделены вниманием, сталкиваться с холодностью и равнодушием родителей.

Екатерина убеждена:

— Нужно изучать все подобные случаи. Требуется серьезное научное исследование, чтобы работать не с домыслами, а с реальными экспериментальными фактами. В целях же профилактики необходима серьезная неформальная психологическая работа с подростками. Под словом «неформальная» я имею ввиду, что участие должно обеспечиваться на основе добровольного желания и заинтересованности. Следует проводить индивидуальную и групповую работу, в ходе которой можно выявит тенденции к агрессивному и патологическому поведению. В крайних случаях возможно оказание медикаментозной помощи. Но главное — это социальная организация молодежи. Сейчас каждый сидит в своем компьютере. Необходимо организовывать участие молодых людей в делах на пользу обществу. Или в увлекательных мероприятиях — например, в походах с преодолением определенных препятствии. Развивать в ребятах на деле чувство солидарности, сплоченности, взаимопомощи. Но не насильственно сгонять их на просмотр фильма.

Начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин говорит:

— Нужно научить детей правильно воспринимать электронную информацию. Школе нужна помощь родителей. А мамы и папы, бабушки и дедушки должны правильно разговаривать с молодым поколением. Мы анализировали эту ситуацию — сегодня родители очень мало времени уделяют общению с детьми. Включают телевизор — вот тебе мультики, смотри.

Важно научить любви, уважению к чужому мнению. Нужно развивать добро, душевную теплоту. Вспомните, как в советское время пропагандировали помощь людям, того же «Тимура и его команду»? Сегодня такие функции могла бы взять на себя религия — в лучшем смысле этого слова. Все дети — наши, и мы все ответственны за них.

В наше время по ряду причин родители действительно вынуждены сокращать общение с ребенком до минимума. Подростки же склонны существующие в обществе глубокие социальные проблемы, с присущим им максимализмом, переводить на свой язык. И очень часто их ответным посланием обществу становиться насилие. Но это еще и сигнал тревоги, и даже — своего рода крик о помощи. К несчастью для всех — неадекватный и запоздалый. Улучшить ситуацию, помочь нашим детям можно только общими усилиями всех — родителей и школы, независимых экспертов и врачей, государства и общественных активистов.