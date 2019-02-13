«Просто набью е**ло». Как гомельчане борются с несанкционированными свалками — фотофакт

  • 13 февраля 2019, 17:20
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Надпись на табличке подкупает своей прямотой.

Курьезное объявление разместили на развлекательном сайте Pikabu. Надпись гласит: «Свалка мусора запрещена. Штрафа не будет. Просто набью *****... (лицо). Судя по фотографии, снимок сделан в районе улицы Титенский тупик на Сельмаше, недалеко от остановки «Стадион Гомсельмаш».

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