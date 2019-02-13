Работники гомельского предприятия инвалидов почти два месяца сидят без работы и зарплат

Руководство производственного унитарного предприятия «Рубин» Белорусского общества инвалидов «попросило» часть своих работников написать заявления за свой счет на январь и февраль. Под такую просьбу попало не менее 50 человек. На «Рубине» работает 120 человек, половина из них имеют инвалидность, передает «Радыё Свабода».

Предприятие «Рубин» занимается строительными и ремонтными работами, перемоткой электродвигателей, переработкой пластмассы. Без работы на январь и февраль остались занятые на строительстве и переработке вторичной пластмассы. На участке строительства, по словам работников «Рубина», вынуждено не работают не менее 30 человек. На участке пластмассы пошли на два месяца в отпуск 20 человек, все они инвалиды.

Руководство предприятия отметило в комментарии, что сейчас работой заняты только на участке перемотки электродвигателей.

«Хорошо, что попал в больницу, на казенные харчи»

«Сейчас нет денег ни на хлеб, ни на лекарства. Заявления писали „добровольно-принудительно“. Но что можно сделать? Где инвалиду найти другую работу?», — объяснили работники «Рубина».

«Я работаю на половину ставки. За декабрь получил около 140 рублей. За январь и февраль, соответственно, ноль. Пенсия по инвалидности, третьей группе — 190 рублей. Живи как хочешь», — говорит один из работников на условиях анонимности. Он работает на «Рубине» инженером.

Его коллега получил за декабрь около 100 рублей. «Даже эти деньги едва выпросил — ведь мне нужно было ложиться в больницу, а денег ноль. Белорусские лекарства бесплатные, а мне нужно импортные. Их должен покупать за свои деньги. Это хорошо, что хоть в больнице сейчас лежу, на казенных харчах. Дальше что будет, не знаю», — добавил работник предприятия.

«Обвинять особенно некого — нет работы»

Директор предприятия «Рубин» Иван Линник не отрицает наличие проблемы. «Мы строительная организация, выполняем соответствующие работы. Сейчас простаивают — пока городской бюджет распределят. Ведь мы работаем на бюджетных объектах. Работа начнется с марта, не раньше. Поэтому и просим людей за свой счет идти. Такая ситуация сложилась не по моей прихоти», — объяснил Иван Линник.

Он уверяет, что ищет заказы для предприятия, но их нет. «Я понимаю, что люди не довольны. Понимаю, что это не хорошо, а плохо. Винить особенно некого, потому что нет работы», — отметил руководитель.

В прошлом году предприятие также просило людей идти в отпуск за свой счет — но на неделю-две. «Чтобы два месяца не работали — такого еще не было», — говорят работники «Рубина». В позапрошлом году, по словам директора, работа вообще не останавливалась — были заказы.

«Устроиться больше некуда»

Работники «Рубина» говорят, что другой работы в городе для инвалидов нет.

«Сейчас и здоровые не могут найти работу, а с инвалидностью и подавно», — добавили гомельчане.

Согласно официальному сайту общества инвалидов, в Гомельской области учреждены и работают пять предприятий.

«Как и во всем мире, кризис повлиял на деятельность наших предприятий. Сейчас происходит спад производственной деятельности, оборудование на предприятиях устарело, на развитие производства и открытие других видов деятельности нужны инвестиции, которые позволили бы создать дополнительные рабочие места для инвалидов и оживить деятельность Гомельской организации общества в целом», — отмечается на сайте общества.