В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации

  • 13 февраля 2019, 15:10
  • 4901
  • 1


Во вторник примерно в 12.40 на автодороге «Гомель — Хутор» столкнулись две легковушки.

22-летний водитель Mitsubishi направлялся в сторону Зайцева, однако на перекрестке с Ручьевой при перестроении зацепил обочину, что и стало причиной аварии. Машину занесло, она выехала на встречку, где врезалась с Ford Mondeo, после чего выехала за пределы дороги и съехала в кювет, сообщили в УВД.

Водитель и 21-летняя пассажирка Mitsubishi получили травмы. Они в реанимации.

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24779)

Метки: Авто (6350), Происшествия (13936)

Комментарии правила
  • Ольга Артемова 13-02-2019 18:13
    На этом участке, дороги практически нет - одни ямы, как в одну, так и в другую сторону.




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров