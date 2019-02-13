В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации

Во вторник примерно в 12.40 на автодороге «Гомель — Хутор» столкнулись две легковушки.

22-летний водитель Mitsubishi направлялся в сторону Зайцева, однако на перекрестке с Ручьевой при перестроении зацепил обочину, что и стало причиной аварии. Машину занесло, она выехала на встречку, где врезалась с Ford Mondeo, после чего выехала за пределы дороги и съехала в кювет, сообщили в УВД.

Водитель и 21-летняя пассажирка Mitsubishi получили травмы. Они в реанимации.



