Гомельчанин, устроивший резню в троллейбусе и ранивший троих милиционеров, отправится в колонию на 13 с половиной лет. Суд вынес приговор

Перед оглашением приговора Никита Александрович Бас ходил по «аквариуму», делал присутствующим комплименты, улыбался и шутил. После оглашения — продолжил улыбаться.
Буквально только что стало известно наказание, которое понесет мужчина, устроивший 15 мая минувшего года побоище в гомельском троллейбусе, ранив ножом трех сотрудников милиции.
Всего по совокупности преступлений он отправится в колонию усиленного режима на 13 с половиной лет. Обвинение ему выдвигалось по шести статьям уголовного кодекса Республики Беларусь. Кроме того, суд постановил, что обвиняемый обязан выплатить компенсацию в размере 3500 рублей в пользу пострадавших милиционеров.
Напомним, 15 мая 2017 года, в 23.40, в Гомеле, на остановке общественного транспорта «Универмаг», в троллейбусе № 20 трое сотрудников органов внутренних дел попытались задержать мужчину, который находился в розыске в связи с побегом из колонии-поселения под Могилевом, где он отбывал трехлетний срок за хранение и транспортировку наркотиков.
Мужчина подчиняться отказался, достал нож и в ходе схватки ранил троих милиционеров, после чего с места происшествия сбежал. Позднее его, со стрельбой, задерживал ОМОН на реке Сож.
Впоследствии появились сведения, что, уже находясь в больнице после ареста (в результате стрельбы при задержании Бас был ранен в обе ноги), мужчина читал молитвы на арабском языке и заявлял о своей приверженности к исламским вероучениям.
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