Прокуратура: 33% гомельских дошкольников не могут попасть в садик в шаговой доступности

С 2011 года в Гомеле построили всего один детский сад на 60 мест и ни одной школы.

В городе ежегодно вводились в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья, но запроектированные в новых микрорайонах сады и школы не были построены, установила прокуратура.

В этом учебном году около 2000 детей из семи микрорайонов Гомеля не попали в дошкольные учреждения по месту жительства, а 300 детей вовсе остались дома.

— Это вызвало социальную напряженность среди жителей областного центра, — считают в прокуратуре. В ведомстве потребовали от горисполкома наказать виновных, не допустить строительство многоэтажек на местах, отведенных под детские сады и одновременно с новыми жилыми домами открывать учреждения для школьников и дошкольников.