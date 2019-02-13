Как черные заводчики наживаются на животных и какой сюрприз можно получить при покупке собаки

Фирменный стиль

Решили завести доброго друга — ищем объявления, созваниваемся с продавцом и едем на смотрины. Появились теплые чувства к питомцу, устраивает цена, и он наш. Однако здесь могут поджидать неприятности. Гомельчанка Аня купила крохотного чихуа-хуа и вскоре обнаружила отсутствие у него под кожей части черепной кости. Ветеринар подтвердил генетический дефект и посоветовал отнести щенка продавцу. Девушка расплакалась: «Как же я его верну, ведь я его уже люблю».

Прогноз для малыша крайне неутешительный даже при соблюдении рекомендаций. Нужно следить, чтобы он громко не лаял, не прыгал и не общался с другими животными. Судя по всему, и добродушной хозяйке придется нелегко.

Однажды волонтеры из Гомельского общества защиты животных «Доброта» забрали из местного «питомника» щенка той же породы. Мультик родился без глаз, что было результатом близкородственного скрещивания. Это фирменный стиль недобросовестных заводчиков. Однако щенку повезло, нашлись надежные хозяева, которые любят его несмотря ни на что.





Развод и разведение

Председатель ОЗЖ «Доброта» Екатерина Костюкова рассказала, что разведение животных можно разделить на три группы.

Домашнее. Его практикуют владельцы кошек и собак, которые любят и заботятся о подопечном, а также позволяют ему периодически приносить потомство. Как правило, за этим не стоят большие коммерческие цели. Достаточно уведомить налоговую инспекцию о планируемой продаже питомцев и заплатить налог 25 рублей, действующий в течение месяца. Такие хозяева стараются находить щенкам или котятам достойные семьи.

Профессиональное. Представители этой группы разводят животных по строгим канонам, потомство имеет родословную и все документы. Владельцы питомников серьезно вкладываются в подопечных. Участ­вуют с ними в выставках, а это не бесплатно. Животные питаются дорогими кормами, наслаждаются комфортом, спят на матрасиках с подогревом, проходят ветосмотры. Несмотря на то, что цель — продавать питомцев, их не изводят родами. А для поиска отца будущего собачьего семейства даже во Францию поедут, если в родных краях нет достойного кандидата. Для таких заводчиков важно получать удовлетворение от правильного и ответственного подхода к разведению породистых элитных животных.

По словам председателя областного клуба собаководства Галины Кузьминой, правильных питомников на Гомельщине около полусотни. Под эгидой организации находятся также владельцы, которые занимаются разведением эпизодически. Их гораздо больше. Профессиональным заводчикам не нужен надсмотрщик, так как они заботятся о своей репутации.

Согласно международным кинологическим правилам, не ранее чем через полтора месяца после рождения щенка на него составляется акт с описанием особенностей и недостатков. Некоторые из них, к слову, могут по мере взросления исчезнуть. Родословная выдается, если родители имеют этот документ и высокие оценки на выставках. Подтверждение породности может быть и у собаки с особенностями, правда, с отметкой «не для племенного разведения». А допускать к нему собаку в зависимости от породы можно не ранее чем в 15 месяцев, а то и в два года. В течение жизни позволяется ощениться не более шести раз. Кобелям служебных пород отечественного разведения нужно раз в пять лет проходить тест на проверку нервной системы и иметь высокие оценки на выставках, остальным — чемпионские статусы.

Черное. Люди, которые придерживаются такого стиля разведения, как правило, содержат своих «кормильцев» в отвратительных условиях. На небольшой площади буквально спрессованы десятки питомцев. Черные заводчики стремятся к обогащению за счет максимального снижения затрат на содержание конвейера. Речь не о рациональной экономии. Животных плохо кормят, не выгуливают. Для удешевления производства для пятидесяти самок используют одного самца, и нередко он их родственник. Впоследствии появляется потомство с заболеваниями и генетическими отклонениями: укороченной челюстью, искривле­нием лап, проблемами с суставами, дефектами внутренних органов. «Фабричных» подопечных прикарм­ливают гормональными препаратами, подрывающими здоровье. Однако жаждущих наживы это не смущает, ведь главное — сверхприбыль. Даже если продавать в месяц двадцать щенков по сто рублей, за год можно заработать 24 тысячи рублей!





Очистки вместо мяса

Екатерина Костюкова вспомнила историю, которая произошла в начале прошлого года. Волонтеры увидели в интернете предложение о продаже французских бульдогов. Довольно дорогих собак отдавали по сто рублей, но больше смущало то, что на фотографиях они выглядели больными. Поехали в Слуцк выкупать страдальцев. Два десятка собак жили у пятидесятилетних супругов в деревенском доме, ютились на кухне и в комнате в деревянных загонах-клетках. Голодные животные купались в фекалиях, были обсыпаны незаразным грибком, который проявляется на фоне крайнего истощения.

Волонтеры выкупили восемь французских бульдогов, хотя ехали за тремя. На вид им было лет по восемь, но ветеринар обескуражил: собакам не более двух, и они к этому возрасту по три раза проходили кесарево сечение. Слуцкие узники долгое время не могли адаптироваться к нормальной жизни, отказывались от хорошей еды, вместо нее жадно вырывали из рук картофельные очистки. Этим их кормили в черном питомнике.

Французских бульдогов массово начали «производить» после появления моды на них. Небольшие и довольно милые песики очень ласковые и общительные. Однако у породы есть недостатки, которые приносят страдания животным. У собак могут быть проблемы с сердцем, а из-за укороченного строения мордочки они испытывают хроническое кислородное голодание. Проблемы со здоровьем встречаются у многих представителей искусственно выведенных пород. Добросовестные заводчики могут корректировать наследственность, создавая для подопечных необходимые условия. Но их черные коллеги об этом не думают.

Деньги пробуждают ответственность

Как отмечает Екатерина, и в Гомеле есть недобросовестные заводчики, на конвейере у которых сотни животных. Большая часть потомства отправляется в Россию, остальные продаются у нас. Но не всегда можно понять, в каких условиях рожден питомец, которого мы хотим купить. В «производственные» помещения алчные «животноводы» покупателей не допускают. Могут для показа отмыть щенка и нескольких взрослых собак, представив их родителями. Все хорошо. Дело за оплатой.

В черных питомниках цены ниже, чем в профессиональных, соответственно, более массово идут продажи. Когда интерес к трендовым породам падает, переключаются на другие. Решить проблему поможет только закон, который регулировал бы сферу обращения с животными в целом. А сейчас нет способов воздействия на черных заводчиков. У них нельзя изъять животных, можно только выкупить по согласию сторон или в крайнем случае по решению суда.

Это явление не редкость и для других стран. В Польше полиция обнаружила в лесном массиве фабрику по производству животных. В чудовищных антисанитарных условиях находились 170 кошек и собак разных пород. Супружескую пару наказали реальным сроком заключения, большим штрафом и запретили им до конца жизни иметь животных. Часть кошек в свой хоспис забрала польская коллега Екатерины Костюковой по зоозащитной деятельности пани Агнешка.

— Во многих европейских странах, где любят экономить деньги, законодательно закрепили ответственность за разведение животных за владельцами, — рассказывает собеседница. — Они обязаны чипировать и стерилизовать подопечных. А заводчики должны получить платную лицензию и состоять в специализированных ассоциациях.

Как показывает зарубежная практика, ответственность за питомцев и гуманное к ним отношение очень хорошо закрепляются денежным способом. Понимая, что могут влететь в копеечку, хозяева начинают задумываться, стоит ли заводить домашнего любимца?

— Почему государство должно отвечать за размножение животных? — задается вопросом Екатерина Костюкова. — В Беларуси проблему пытаются решить содержанием служб отлова. Однако популяция довольно быстро восстанавливается, в том числе за счет выброшенных кошек и собак. Хозяева позволяют своим питомцам плодиться, а потом новорожденных в коробках относят на улицу. Скоро весна, и город опять наводнится котятами и щенками.

Леопарды в миниатюре

Но вернемся к покупке домашнего любимца. Вместе с собеседницей изучили один из популярных сайтов бесплатных объявлений. Более чем из трех десятков предложений по-настоящему породистое животное встретили только раз. По снимку она определила, что эрдельтерьер голубых кровей. Владелец предоставил фото собаки в полный рост, указал клички родителей, заверил, что есть все документы. Подросший питомец еще и чипирован.

Хозяин шотландских котят по 150 рублей ничем не подтверждает породистость. Пушистые комочки — результат домашнего разведения. Ничего плохого в этом нет, однако животные могут быть нездоровыми. В объявлении о продаже шотландских котят по 80 рублей кошка и котенок выглядят не очень хорошо, у малыша под глазами мешки и болезненные подтеки. А судя по «вертолетным» ушам мамы, она не должна была допускаться к вязке.

Бенгальских котят на фотографии представляют родители — упитанные, с блестящей шерстью и четко прописанными «розетками», словом, леопарды в миниатюре. Малышей нужно бронировать, и это для нас, скорее всего, хороший знак. Хозяин уверен, что вырастит подопечного, а не ждет моментальной продажи.

На сайте отметили ши-тцу в хорошем состоянии и усомнились в других представителях породы, которые почему-то всегда сфотографированы лежащими. Это результат неправильной рекламы или у детенышей проблемы с лапами.

Нюансов много, поэтому, чтобы не рисковать, желательно предварительно поискать сведения о породе в интернете, узнать, какие заболевания могут встречаться. Перед покупкой лучше отвести питомца на осмотр к ветеринару, поинтересоваться, есть ли ветпаспорт с прививками. Но лучше всего обратиться к специалистам, в клуб, где посоветуют ответственного и добросовестного заводчика. В таком случае покупка не станет подобна коту в мешке. Застраховать себя можно договором, но его оформляют крайне редко. Если решили, что родословная неважна, никаких гарантий на животное не получаете, только экономите.