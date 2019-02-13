Житель Гомельщины познакомился в Минске с девушкой, пригласил в кафе и украл у нее 1000 долларов

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержали 49-летнего ранее судимого жителя Гомельской области, который похитил у минчанки из кошелька крупную сумму.

В милицию обратилась девушка, которая сообщила, что, когда она находилась в кафе по улице Бобруйской в Минске, у нее из кошелька была похищена 1000 долларов. Потерпевшая пояснила, что собиралась уехать в Москву, в связи с чем и имела при себе внушительную сумму. Незадолго до произошедшего с девушкой на улице познакомился мужчина, с которым она зашла в кафе. Там они употребляли алкогольные напитки. И при этом девушка неоднократно передавала своему новому знакомому кошелек, чтобы он разменял деньги, купил ей кофе.

«Увидев в кошельке около 2000 долларов, злоумышленник воспользовался удобным моментом и похитил часть денег — 1000 долларов, — сообщила корреспонденту sb.by официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина. — Затем мужчина уехал на такси в Жлобин, а девушка, обнаружив пропажу, сразу же обратилась в правоохранительные органы. Буквально через сутки после инцидента этот житель Гомельской области был задержан сотрудниками милиции и доставлен в Октябрьское РУВД Минска для дальнейшего разбирательства. К тому моменту он уже успел потратить похищенные деньги на собственные нужды, в частности, купил новый мобильный телефон».

В настоящее время материалы переданы в Октябрьский (города Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта.