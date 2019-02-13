В Гомеле на пожаре нашли гранату: двое спасены, 26 человек эвакуированы, трое из них — дети

  • 13 февраля 2019, 10:17
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Вчера вечером спасатели МЧС мчались на Сосновую — в одной из квартир шел дым.

В квартире во время происшествия находился отец с сыном. Сына спас сосед еще до приезда МЧС, хозяина выручали спасатели — они нашли его на полу в комнате, вынесли на свежий воздух и передали медикам.


Неожиданная находка поджидала спасателей в тумбочке: там лежат предмет, похожий на гранату Ф-1. Из дома тут же были эвакуированы жители — 26 человек, трое из них дети, а на место выехала группа разминирования.

Проверка показала, граната и взрыватель — учебные, сообщили в пресс-службе ведомства.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении.

gomel.today
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