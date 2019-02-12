Серьезная авария на пр-те Речицком: столкнулись BMW и микроавтобус, движение перекрыто — фото

  • 12 февраля 2019, 18:33
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Сегодня на проспекте Речицком в районе сквера Янки Купалы произошла серьезная авария — столкнулись BMW и микроавтобус.

Об аварии сообщили в телеграм-канале «Гомельский чат конструктивных изменений». «Первая серьезная авария из-за пуска транспонта с М8 через Гомель», — пишет Константин.


По словам очевидцев, легковушка вылетела на встречку и врезалась в микроавтобус.

На данный момент движение перекрыто.

Подробности выясняются.

gomel.today
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