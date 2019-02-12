Гомельчане признаются в любви друг другу. Ищите себя и своих близких в видео «Сильных новостей»

  • 12 февраля 2019, 16:12
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К празднику всех влюблённых «Сильные новости» попросили ответить гомельчан на один из главных вопросов: что же такое любовь? Признания в любви и трогательные рассказы о самых романтических поступках — в сюжете.

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24779)

Метки: Общество (33338), Главное (6789), Видео (1070)

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