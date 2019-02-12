Гомельчане признаются в любви друг другу. Ищите себя и своих близких в видео «Сильных новостей»

309 22-летняя минчанка скрывала от парня, что заражена ВИЧ, и спала с ним без средств защиты Бывшая наркоманка узнала о заражении в конце 2017 года, но скрывала эту информацию от сожителя и вступала с ним в половую связь без средств контрацепции....

451 В Беларуси отзывают из аптек популярные французские лекарства от кашля — они признаны опасными Лекарства для лечения кашля отзывают с рынка Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики....

1023 В отношении подростка, который убил в Столбцах учительницу и школьника, возбудили второе уголовное дело Кроме уголовного дела о двойном убийстве, Следственный комитет возбудил дело по статье «покушение на убийство подростков, которые в настоящее время находятся на излечении»....

431 В Житковичском районе столкнулись «Жигули» и грузовик DAF c полуприцепом — трое пострадавших ДТП произошло в середине дня на 24-м километре автодороги Р88 Житковичи — Давид Городок — граница Украины, в районе въезда в Туров....

1570 В суде пересмотрели приговор женщине, которая сбила пятилетнюю девочку в Мозыре. Срок увеличили вдвое Как сообщает Верховный суд, 45-летней женщине теперь придется отбыть 4 года домашней химии вместо двух.