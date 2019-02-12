Себестоимость услуг теплоснабжения: экономия, которой нет

Одной из наиболее весомых статьей коммунальных расходов гомельчан являются расходы на тепловую энергию для нужд отопления и подогрева воды. Причем, по данным видам жилищно-коммунальных услуг до настоящего времени сохраняется бюджетное субсидирование. Поэтому в рамках исследования прозрачности формирования тарифов на ЖКУ, данному виду коммунальных услуг уделим отдельное внимание.

Сравнительно холодные зимы и необходимость усиленного теплоснабжения отражаются на общей дороговизне коммунальных услуг в Беларуси. Проблему усугубляет сложность учета расхода тепловой энергии. Специфика услуги предполагает неизбежную потерю тепловой энергии от момента ее производства до момента потребления.

Выходом из ситуации является установка счетчиков тепловой энергии. К сожалению, организация их широкомасштабной установки значительно сложнее, чем для счетчиков воды или газа, что в итоге сказывается на итоговой цене. В результате пока счетчики тепловой энергии пока являются уделом избранных. Это является одной из причин, почему до сих пор 80% стоимости услуг теплоснабжения уплачивается не напрямую домохозяйствами, а косвенно через бюджетную систему страны.

Динамика стоимости данных услуг за последние семь лет представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Тарифы на коммунальные услуги по состоянию на 2010 −2016 гг., $ по курсу Нацбанка Республики Беларусь

Источник: Белстат

Как видно из представленного рисунка, наибольшая стоимость услуг, связанных с теплоснабжением, для населения наблюдалась в 2010 году. С тех пор, несмотря на увеличение процента возмещения жилищно-коммунальных услуг населением, стоимость услуг теплоснабжения в долларовом выражении сократилась почти вдвое.

В 2002 году Комитетом по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь было разработано Положение о нормировании расхода топлива, тепловой и электрической энергии в народном хозяйстве Республики Беларусь. В соответствии с данным Положением тепловая энергия независимо от объема потребления и источников энергообеспечения подлежит нормированию. Устанавливаемые нормы расхода тепловой энергии должны учитывать внедрение достижений научно-технического прогресса и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, способствовать максимальной мобилизации резервов экономии топлива, тепловой и электрической энергии.

Гомельский городской исполнительный комитет ежемесячно устанавливает нормативы расхода тепловой энергии. Мы проанализировали изменение данных нормативов, начиная с 2014 года, и увидели, что в реальности никакой экономии не происходит.

Динамика изменения среднегодового норматива фактического потребления тепловой энергии на отопление одного квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных жилых домах, не оборудованных приборами группового учета тепловой энергии, по городу Гомелю представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м. общей площади жилых помещений Гомельского горисполкома в период с 2014 по 2018 гг.

Как видно из данных рисунка 2, минимальный размер норматива сложился в отопительном сезоне 2015/2016 годов. С тех пор размер норматива только увеличивался. И в прошлогоднем отопительном сезоне был выше на 9%.

Если рост нормативов потребления тепловой энергии на отопление можно попытаться объяснить похолоданием, то увеличению нормативов фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 куб. м. воды разумные объяснения найти сложнее.

Рисунок 3 — Нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета тепловой энергии, по городу Гомелю в период с 2014 по 2018 гг.

Как видно из рисунка 3, нормативы потребления тепловой энергии для подогрева воды в Гомеле увеличиваются каждый год. Причем их величина не зависит от времени года и, соответственно, от температуры на улице. За три года величина норматива выросла на 11%. Фактически это означает рост себестоимости услуг теплоснабжения, которые со следующего отопительного сезона будут полностью оплачивать трудоспособные граждане не занятые в экономике, а в обозримом будущем и все гомельчане.

Таким образом, в Гомеле наблюдается рост себестоимости услуг теплоснабжения. Аналогичная тенденция, как было показано в предыдущей публикации, наблюдается и электроснабжении. К сожалению, сегодня гомельчане не информированы о происходящих процессах и никак не могут на них повлиять. Формирование тарифов на услуги не прозрачно и лишено стандартной экономической логики. В следующей части исследования мы расскажем о том, почему так происходит и как с этим необходимо бороться.