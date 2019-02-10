«Сдирают деньги». Гомельские ипэшники пожаловались властям на «поборы» общества защиты прав потребителей

«Это, извините, „космические“ цифры для большинства обычных продавцов», — жалуются гомельские предприниматели на общества защиты прав потребителей. По словам ИП, общества требуют за свои услуги немалые деньги, но не с потребителей, а с торговцев.

Предприниматели обратились в МАРТ, Минэкономики и КГК. Они просят защиты от Гомельского общественного объединения «Защита прав потребителей», а также провести проверку его работы. Власти намерены разобраться с проблемой, ведь это уже не первая жалоба на «защитников потребителей».



FINANCE.TUT.BY узнал, в чем суть проблемы и что об этом думают власти.

«Это, извините, космические суммы для большинства обычных продавцов»

Еще не так давно общества защиты прав потребителей, как выразилась на одной из пресс-конференций председатель общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» Анна Суша, кошмарили торговые сети проверками — искали просрочку или нарушения в хранении продуктов. А потом шантажом заставляли ходить на свои платные семинары, ведь штраф даже за один просроченный сырок был огромным.

Только разобрались с этой проблемой, как появилась новая. Теперь «защитники потребителей» добрались и до предпринимателей. Суть проблемы в том, что они за свои услуги берут деньги, причем немалые. Но не с обратившегося потребителя, а с ИП в виде судебных издержек. Предприниматели, которые работают в торговом центре «Секрет» в Гомеле, уже обратились с проблемой в МАРТ.

— Схема работы очень простая. Привлекается любой недовольный потребитель. Не важно, насколько серьезный спор между сторонами, например, на 10 или на 100 рублей. Объединение везде вставляет свой интерес, который превышает в 10, в 20, а то и более чем в 100 раз требования потребителя. Как бы ни разрешился спор — мировым соглашением или решением суда, объединение требует взыскания своих «расходов». А это, извините, «космические» цифры для большинства обычных продавцов, — обосновывают свое недовольство предприниматели.

ИП рассказывают, что за составление претензии объединение требует обычно около 600 рублей.

— За составление искового заявления, которое в большинстве случаев совпадает с текстом претензии на 95%, просят еще 680 рублей. Плюс объединение требует оплатить свое участие в судебных заседаниях, а это еще почти по 150 рублей за каждый раз присутствия работника в суде. Общие суммы «расходов» по одному делу начинаются от 2000 рублей.

Предприниматели говорят, что «как именно эти суммы связаны с конкретным гражданским спором, работники объединения поясняют с трудом. В качестве своих трат объединение представляет „теоретические расходы“, то есть арендную плату, хотя в определенные месяцы, в которых шел спор, аренда объединением не оплачивалась, например, расходы на проездные билеты, которые не покупались, уплата страховых взносов, которые в реальности не оплачивались, расходы на хозяйственные нужды, которые фактически не производились, и тому подобное».

Ипэшники приводят несколько примеров, когда объединение в разы завышало свои расходы и пыталось содрать деньги. Это признал даже суд.

— Например, объединение получило решение суда первой инстанции о взыскании с ИП Новикова С. Э. в пользу потребителя 10 рублей, а в свою пользу — 1691 рубль 15 копеек «расходов». То есть сумму, большую в 169 раз. В Гомельском областном суде «расходы» были подвергнуты тщательному анализу, после чего выяснилось, что обоснованными могут считаться лишь расходы на 256 рублей 3 копейки, — рассказывают предприниматели. — Также объединение запрашивало для взыскания с ИП Рахимовой Л. Н. 1426 рублей 17 копеек. Судебная коллегия по гражданским делам признала обоснованными лишь 232 рубля 3 копейки. То есть объединение завысило свои расходы в шесть раз.





Индивидуальный предприниматель и председатель совета предпринимателей ТЦ «Секрет» в Гомеле Наталья Дасько считает, что это чей-то успешный бизнес-проект. Ведь защитники каждый день сидят в судах и получают огромные суммы за счет потребителей и продавцов.

— В государственных организациях по защите прав потребителей было четко прописано, сколько и за что берется. А здесь цены выставляются с потолка. Мы спросили у Министерства антимонопольного регулирования, почему бы не разработать и не установить конкретные тарифы и для этих обществ? — рассказывает Наталья Дасько. — Только в одном Гомеле их 4.

Усугубляется ситуация, по мнению предпринимателей, несовершенством белорусского законодательства. По закону потребитель имеет право сдать некачественный товар в течение 2 лет.

— И на гарантийный срок, который устанавливает производитель вне Беларуси, никто не смотрит. У нас по закону 2 года, — говорит Наталья Дасько. — Я попала в ситуацию. Пришла девушка, принесла сумку. Говорит, что купила 8 месяцев назад. Чека нет, опознавательных бирок нет. У нас вообще в магазине таких моделей нет. Сумка в идеальном состоянии, только царапина механическая. Потом претензия прилетела на кругленькую сумму. Девушка говорит, что свидетелей в суд приведет. К слову, белорусские товары тоже можно сдавать в течение двух лет.

Предприниматели из Гомеля написали жалобу в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Минэкономики и Комитет государственного контроля. К слову, эту проблему поднимали на одном из последних заседаний рабочей группы по проблемам ИП при Минэкономики. Но о каких-то конкретных намерениях и планах по решению этих вопросов в Минэкономики не сообщали.

— Данный вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе предпринимателей, которые выступают с критикой в адрес отдельных обществ по защите прав потребителей и заявляют об участившихся, по их мнению, случаях потребительского экстремизма, — отмечают в Минэкономики. — По итогам обсуждения члены рабочей группы и приглашенные представители МАРТ согласились с наличием, по крайней мере, некоторых из названных проблем. Так, речь шла о зачастую спорном способе формирования суммы расходов обществ по защите прав потребителей, которые в случае проигрыша в суде обязан компенсировать продавец, а также о высокой стоимости экспертизы. Эти и другие вопросы рабочая группа рекомендовала детально обсудить на площадке органа-регулятора — МАРТ.

«МАРТ устанавливает состав расходов, а не их величину»

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что жалобы на деятельность общественных объединений по защите прав потребителей периодически к ним поступают.

— Сейчас у нас находится на рассмотрении жалоба на Гомельское общественное объединение, о котором рассказывают предприниматели. Мы будем разбираться со всеми фактами, которые в ней изложены, — заверила Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ. — Что же касается деятельности общественных объединений в целом, здесь есть свои нюансы.





Один из них — общественные объединения не должны брать деньги с потребителей за составление претензий, судебных исков и прочего. Это будет нарушением. Общественные объединения имеют право брать только взносы за членство. То есть если кто-то хочет стать членом общества, может понадобиться заплатить взнос. Также общества могут принимать пожертвования либо благотворительную помощь.

— На сегодня в Беларуси насчитывается около 20 общественных объединений по защите прав потребителей. Их регистрирует Министерство юстиции. МАРТ не дает разрешение на деятельность общественных объединений и не регистрирует их, — рассказывает Инна Гаврильчик. — Из них вопросы возникают по 2−3 организациям. Бывают претензии и такого характера, как у предпринимателей из Гомеля.

Начальник управления отметила, что общественное объединение по защите прав потребителей имеет право на информационно-просветительскую работу, издательскую деятельность в области защиты прав потребителей, изучение потребительских свойств товаров, опросы населения о качестве товаров и так далее. Это то, что они могут делать абсолютно все.

— Но есть еще ряд полномочий, которые их работники могут осуществлять только при наличии свидетельства об аттестации работника общественного объединения. И вот такие свидетельства выдает именно МАРТ, — поясняет Инна Гаврильчик. — Работники общественных объединений сдают экзамен и только при условии положительного результата на экзамене получают свидетельство. После этого они могут консультировать потребителей, обращаться с претензиями к продавцу, изготовителю по поручениям потребителей об устранении нарушений. Также им разрешено обращаться в суды с иском о защите прав потребителей.

Кроме того, работники общественных объединений потребителей имеют право проводить экспертизы товаров, результатов работ, услуг (это прописано в постановлении Совмина № 26).

Начальник управления отмечает, что проблемы в деятельности общественных объединений по защите прав потребителей действительно есть.

— Многим известна такая проблема, как проверки общественными объединениями субъектов торговли. Проверяют, находят какой-то некачественный товар либо просроченный, а затем понуждают к участию в платных семинарах, которые проводит эта же организация, — приводит пример Инна Гаврильчик. — Эта проблема несколько лет назад была достаточно широко распространена. Однако по инициативе МАРТ было найдено решение.

По словам начальника управления, продавцы шли на поводу у обществ потому, что за подобные даже небольшие нарушения были очень большие штрафы — от 30 до 100 базовых величин. Допустим, нашли один просроченный сырок, а штраф был огромный. Поэтому многие торговые организации соглашались на платные семинары только для того, чтобы о них не сообщали в государственные органы. Так решить вопрос было дешевле.

— Для того, чтобы решить эту проблему, были внесены изменения в статью 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях — изменен размер штрафа за реализацию и предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, нарушение правил хранения и продажи. Теперь размер штрафа не имеет нижнего порога, то есть начинается фактически от нуля. Верхний порог достаточно высокий — 500 базовых величин. Но теперь при вынесении решения по таким делам суды подходят к штрафам с учетом соразмерности совершенному правонарушению , — говорит Инна Гаврильчик. — Таким образом законодательство защитило продавцов от недобросовестных предложений общественных объединений. Сейчас нет необходимости вступать в сомнительные взаимоотношения с обществами. Достаточно заплатить штраф, который определит суд, и больше не нарушать. Поэтому, если сейчас продавцы идут на поводу у общественных объединений, которые ведут себя непорядочно, то они фактически поддерживают сомнительного характера деятельность по собственному желанию.

Вторая проблема — величина расходов на услуги обществ защиты.

— МАРТ не регулирует величину расходов. Постановлением МАРТ установлен состав расходов — что может быть включено в расходы общественного объединения, когда оно защищает права потребителей. Финансово-хозяйственную деятельность контролируют компетентные органы. Если мы говорим о том, что в иск вписаны большие расходы, то решение об их обоснованности принимает суд. И если он видит, что они завышены, то может уменьшить эту сумму. Поэтому, когда в суде рассматривается такой спор, то продавцы, изготовители либо исполнители услуг могут обратить внимание суда на то, что, по их мнению, расходы общественного объединения являются необоснованными.

Третья проблема — это проведение товароведческой экспертизы. В МАРТ говорят, что к ним поступают обращения по вопросам качества и стоимости их проведения.

— К сожалению, уровень проведения таких экспертиз не всегда высокий. Кроме того, они достаточно дорогостоящие. Иногда стоимость самой экспертизы превышает в несколько раз стоимость товара, который на нее отправили, — отметила Инна Гаврильчик. — Сейчас в МАРТ начата работа по изучению этой ситуации. Будем изучать ситуацию и анализировать, что мы сможем принять, чтобы улучшить качество экспертиз и сделать их более доступными.

По поводу того, что ипэшникам сдают товар с дефектами в течение двух лет, начальник управления сказала, что это законно.

— Действительно, в течение двух лет потребитель может предъявить требование о возврате некачественного товара. Механические повреждения, возникшие в процессе использования товара, например царапина, не считаются браком. Но когда товар направляется на экспертизу, она оценивает качество товара в целом, и недостатки товара могут быть выявлены. Результаты экспертизы оспариваются в судебном порядке.

Инна Гаврильчик отмечает, что стоимость товара при определении его качества роли не играет.

— Вещь должна соответствовать тем параметрам, которые предъявляются к такому товару. Здесь не имеет значения его стоимость.

В министерстве отметили, что изменения в Закон «О защите прав потребителей» были внесены в прошлом году. Поэтому пересматривать этот срок — 2 года — пока не собираются.