В Гомеле прошло международное световое шоу «Gomel light fest». Гран-при завоевали гомельчане

  • 10 февраля 2019, 09:03
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Гала-концерт международного светового шоу «Gomel light fest» прошел в Гомеле. На сцене ДК «Железнодорожников» свои лучшие номера показали коллективы из Гомеля, Бобруйска, Бреста, Минска, Чернигова, Москвы и Киева.

GОLF-2019 уже в четвертый раз проходит в Гомеле. С каждым годом все участники не только оттачивают своё мастерство, но и совершенствуют свои номера новыми световыми экспериментами, превращая трехминутное выступление в настоящее шоу.

В этом году на фестивале Гран-при завоевала команда Joy Studio из Гомеля с номером «Глубина». Первое место заняли Flash Lights из Гомеля в номинации «Командное выступление», а нашим соседям из Чернигова, студии «Менестрели», с номером на ходулях досталось второе место.

Наталья Ошека, фото автора, gomel.today
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Места: Гомель (24746)

Метки: Афиша (2170)

Комментарии правила
  • Вася Пиндюрин 10-02-2019 11:55
    из всего вышеизложенного только фотографии соответвуют реальности.автор статьи дает не верную информацию о победителях и призерах фестиваля.это халатность или банальная некомпетентность?
  • Оля Дёмина 10-02-2019 13:12
    Откровенная ложь! Все зрители и участники видели и слышали, что всё было не так! Гран-при получил дуэт STARLIGHT из г. Чернигов.




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