В Гомеле прошло международное световое шоу «Gomel light fest». Гран-при завоевали гомельчане

Гала-концерт международного светового шоу «Gomel light fest» прошел в Гомеле. На сцене ДК «Железнодорожников» свои лучшие номера показали коллективы из Гомеля, Бобруйска, Бреста, Минска, Чернигова, Москвы и Киева.

GОLF-2019 уже в четвертый раз проходит в Гомеле. С каждым годом все участники не только оттачивают своё мастерство, но и совершенствуют свои номера новыми световыми экспериментами, превращая трехминутное выступление в настоящее шоу.

В этом году на фестивале Гран-при завоевала команда Joy Studio из Гомеля с номером «Глубина». Первое место заняли Flash Lights из Гомеля в номинации «Командное выступление», а нашим соседям из Чернигова, студии «Менестрели», с номером на ходулях досталось второе место.























































































