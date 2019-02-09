Следователи возбудили уголовное дело по факту нескольких поджогов в подъезде жилого дома по улице Советской 97

В народе говорят: пережить один раз пожар — это как четыре раза переехать. А каково было жильцам пятого подъезда дома № 97 по улице Советской областного центра, когда их подъезд горел трижды?

ЧП произошли 17, 18 и 26 декабря прошлого года. Неизвестным лицом были совершены поджоги подсобных помещений в пятом подъезде вышеназванного дома. Огонь с первого по десятый этаж повредил отделку мест общего пользования — а это обсыпанная штукатурка, разбитые стекла в окнах подъезда, закопченные стены и потолки, нарушение работы системы электроснабжения.

Гомельским городским отделом Следственного комитета на данный момент проводится проверка по факту поджогов в подъезде, возбуждено уголовное дело по статье 218 Уголовного кодекса РБ.

К сожалению, до настоящего времени виновное лицо по факту поджога не установлено. Следственные действия продолжаются.





Как сообщил заместитель директора по идеологической работе КЖРЭУП «Железнодорожное» Юрий Маркевич, ЖЭУ-13 КЖРЭУП «Железнодорожное» были проведены работы по уборке подъезда, восстановлению освещения, замене оконных рам и остекление. Работы по замене оконных заполнителей выполнены силами специалистов ЖЭУ-13 за счет средств по текущему ремонту и техническому обслуживанию жилфонда.

Также специалистами ЖЭУ-13 подготовлен предварительный расчет стоимости работ по ремонту по ремонту подъезда для каждой квартиры. Жильцы проинформированы через объявления, какими нормативными актами пользовались специалисты при составлении расчетов и куда можно обратиться для разъяснения по возникшим вопросам.

На данный момент владельцы квартир ознакомлены со стоимостью и условиями проведения ремонта в подъезде. А руководство ЖЭУ-13 посещает квартиры, расположенные в горевшем подъезде, чтобы пояснить их владельцам нормы законродательства и ответить на волнующие вопросы.