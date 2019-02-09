ГАИ установила личность водителя маршрутки, едва не сбившего пешеходов в Гомеле

6 февраля текущего года в сети интернет появилось видео, на котором водитель маршрутного такси в Гомеле нарушает правила дорожного движения.

В настоящее время сотрудниками ГАИ УВД Гомельского облисполкома водитель маршрутного такси установлен. В отношении гомельчанина, 1991 года рождения, составлены два административных протокола по части 1 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь (проезд на запрещающий сигнал светофора) и части 10 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь (создание аварийной обстановки).

В соответствии с частью 1 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин, а в соответствии с частью 10 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь — штраф в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

Госавтоинспекция призывает очевидцев правонарушений на дорогах, не оставаться равнодушными к происходящему.

Если Вы видите, что участники дорожного движения нарушают ПДД — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.