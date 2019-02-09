ГАИ установила личность водителя маршрутки, едва не сбившего пешеходов в Гомеле

  • 09 февраля 2019, 09:57
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6 февраля текущего года в сети интернет появилось видео, на котором водитель маршрутного такси в Гомеле нарушает правила дорожного движения.

В настоящее время сотрудниками ГАИ УВД Гомельского облисполкома водитель маршрутного такси установлен. В отношении гомельчанина, 1991 года рождения, составлены два административных протокола по части 1 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь (проезд на запрещающий сигнал светофора) и части 10 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь (создание аварийной обстановки).

В соответствии с частью 1 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин, а в соответствии с частью 10 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь — штраф в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

Госавтоинспекция призывает очевидцев правонарушений на дорогах, не оставаться равнодушными к происходящему.

Если Вы видите, что участники дорожного движения нарушают ПДД — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

Гомельские ведомости
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Места: Гомель (24744)

Метки: Авто (6340), Происшествия (13910)

Комментарии правила
  • Вячеслав Морозов 09-02-2019 10:18
    Вот почему надо по сторонам смотреть когда переходишь дорогу, что бы не оказаться на капоте
  • Юрий Максименко 09-02-2019 11:46
    У нас и водители автобусов на красный гоняют будь здоров, сегодня на ЗИПе "гармошка" на красную стрелку летела как самолёт.




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