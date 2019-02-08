Абоненту из Гомеля «Белтелеком» сообщил об «автоматическом» подключении платного антивируса. Что говорят юристы

Чуть больше месяца назад абоненту «Белтелекома» из Новогрудка пришло извещение, в котором говорилось об автоматическом подключении антивируса «Лаборатории Касперского». В письме написано: подключение бесплатное. И ниже курсивом: по истечении месяца — стопроцентная оплата. Недавно схожее извещение получил абонент из Гомеля. Мы спросили у юриста, по закону ли это.

Что за извещение

В извещении «Белтелекома» из Гомеля говорится, что подключение антивируса для одного ПК происходит для того, чтобы «сделать вашу работу в сети Интернет не только комфортной, но и безопасной».





Первый месяц за предоставление антивируса «Kaspersky Anti-Virus (KAV)» плата не взимается, после стоимость услуги составит 0,16 рублей в сутки (около 4,8 рублей в месяц, или примерно 58 рублей в год). При этом на официальном сайте «Лаборатории Касперского» такой же антивирус с лицензией на год, но уже для двух компьютеров, сейчас стоит 44 рубля.





Кроме того, предложение с подключением антивируса «Белтелекома» названо автоматическим. Чтобы от него отказаться, абонентам необходимо либо позвонить на определенный номер, либо написать письмо на электронную почту. Если вовремя этого не сделать, то оператор «признает ваше согласие с условиями предложение и произведет подключение услуги».

В случае с абонентом из Новогрудка «Белтелеком» утверждал (исходя из опубликованного извещения), что с его компьютера велась рассылка спама — антивирус предлагали подключить из-за этого. В тексте извещения, полученного абонентом в Гомеле, упоминания о спаме нет.

В своем комментарии к сложившейся ситуации в Новогрудке в «Белтелеком» тогда заметили, что «после истечения акционного периода абонент имеет возможность отказаться от пользования услугой. Отказ можно оформить любым удобным способом: в Сервисных центрах „Белтелеком“, личном кабинете пользователя или в приложении „Мой Белтелеком“». «Белтелеком» также утверждает, что перед подключением услуги проводился обзвон абонентов.

Что говорят юристы

С прояснением законности ситуации нам помог юрист компании Human Constanta Алексей Козлюк. Ниже — его комментарий:

— Согласно статье 19 Закона о защите прав потребителя условия договора, которые ограничивают права потребителя, недействительны. Например, запрещается обусловливать приобретение услуги обязательным приобретением иных товаров или услуг.

Закон прямо устанавливает, что продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя предоставлять дополнительные услуги, оказываемые за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они уже оплачены, — потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы.

Таким образом, подключение к бесплатной услуге не рассматривается как нарушение закона, но как только бесплатный период закончился, поставщик услуг не может без согласия потребителя перевести ее на оплачиваемый тариф.