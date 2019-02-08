В Гомеле распределение студентов снимают на камеру — фотофакт

Распределение в Гомельском медицинском колледже снимается на видеокамеру. Telegram-канал «Отчислено», в котором было опубликовано фото, утверждает, что камера нужна для фиксации согласия выпсукинков-платников «добровольно отрабатывать распределение».





В Медколледж Еврорадио рассказывают, что выпускники-платники сами захотели получить первое место работы от государства. А видеокамеру используют, чтобы избежать коррупции во время распределения.

«Это распределение прошлого года, — отвечают в колледже. — Это не общая практика, чтобы учащиеся говорили что-то на камеру. Неправильная трактовка. В прошлом году было распоряжение Министерства здравоохранения, чтобы избежать коррупционного риска. Чтобы работа комиссии по распределению была прозрачной и не было никаких нарушений, полностью велась запись. Всё в рамках распоряжения и закона. Никакой другой информации быть не может. Платники выразили желание получить первое место работы, и все его получили».

Больше ничего комментировать в медколледже нам не стали, только пригласили приехать на распределение в этом году и посмотреть, как оно проходит. Как запись распределения на видеокамеру может помочь борьбе с коррупцией — ответа на этот вопрос нам не дали.