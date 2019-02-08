Суд перенёс оглашение приговора по делу директора агрокомбината «Южный» — найдены новые факты

Суд Гомельского района вынес решение продолжить процесс над директором ОАО «Агрокомбинат «Южный» Виктором Крышнёвым. В ходе заседания выяснилось — в деле появились новые факты. Какие, пока не сообщается.

Свою вину Виктор Крышнёв не признаёт. Приводим фрагмент его речи:

«Каждый из нас может оказаться на моём месте. Любой из присутствующих здесь. К любому может зайти человек в кабинет, повстречаться с ним на улице, сесть в машину, выйти. И человек, не зная об этом, не подозревая, автоматически становится виновным. Я всю свою жизнь работал на благо моих предприятий».

Напомним, директора комбината задержали в августе прошлого года. Ему инкриминируют получение взятки от представителя коммерческой структуры в размере 1200 долларов.