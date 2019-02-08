Пресс-секретарь ХК «Гомель» опровергает информацию о возможной дисквалификации клуба

На днях в СМИ появилась информация, что Хоккейный клуб «Гомель» может быть подвергнут санкциям вплоть до спортивной дисквалификации. Причина — клуб не оплатил взнос за участие в открытом чемпионате Беларуси в сумме 85 тысяч рублей.

Пресс-секретарь «Гомеля» Денис Комаров в комментарии изданию «Гомельская праўда» заявил, что «вопросы улажены» и на данный момент проблемы уже не существует.

— Появившаяся в интернете информация, не отражает действительность. Вопросы улажены, «рыси» продолжат играть, дисквалификация нам не угрожает, — сказал Денис Комаров.