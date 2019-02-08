Погода в Гомеле на выходные: легкий мороз и пасмурно

В выходные в Гомеле синоптики прогнозируют стабильную минусовую температуру и затянутое тучами небо.

В субботу температура воздуха будет колебаться от 0°С днем до −6°С ночью. Небо будет затянуто тучами, в дневное время возможны кратковременные прояснения. Ветер будет дуть с юга.

В воскресенье существенных погодных изменений не предвидится, но ожидается, что небо будет постоянно пасмурным, без прояснений. Температура воздуха изменится от +3°С в дневное время до −6°С ночью.