Погода в Гомеле на выходные: легкий мороз и пасмурно

  • 08 февраля 2019, 10:33
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В выходные в Гомеле синоптики прогнозируют стабильную минусовую температуру и затянутое тучами небо.

В субботу температура воздуха будет колебаться от 0°С днем до −6°С ночью. Небо будет затянуто тучами, в дневное время возможны кратковременные прояснения. Ветер будет дуть с юга.

В воскресенье существенных погодных изменений не предвидится, но ожидается, что небо будет постоянно пасмурным, без прояснений. Температура воздуха изменится от +3°С в дневное время до −6°С ночью.

gomel.today
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Места: Гомель (24738)

Метки: Погода (1966), Главное (6774)

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