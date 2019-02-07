Хоккейному клубу «Гомель» грозит дисквалификация

  • 07 февраля 2019, 15:12
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Хоккейному клубу «Гомель» грозит дисквалификация, сообщает «Еврорадио». Клуб до сих пор не заплатил взносы за участие в открытом чемпионате Беларуси 2018/2019. Причём деньги не заплачены ни за основную команду, ни за «Гомель-2».

Федерация хоккея давала команде отсрочку, но крайний срок оплаты был 1 февраля 2019 года. К этой дате «Гомель» должен был заплатить 85 тысяч рублей.

Если клуб не заплатит взносы, его могут дисквалифицировать.

Еврорадио
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