Хоккейному клубу «Гомель» грозит дисквалификация, сообщает «Еврорадио». Клуб до сих пор не заплатил взносы за участие в открытом чемпионате Беларуси 2018/2019. Причём деньги не заплачены ни за основную команду, ни за «Гомель-2».

Федерация хоккея давала команде отсрочку, но крайний срок оплаты был 1 февраля 2019 года. К этой дате «Гомель» должен был заплатить 85 тысяч рублей.

Если клуб не заплатит взносы, его могут дисквалифицировать.