Фотофакт: на Огоренко микроавтобус сбил пенсионера

  • 07 февраля 2019, 15:02
  • 827
  • 0


Вчера днем на Огоренко под колеса микроавтобуса попал пенсионер.

Как сообщили в УВД, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил «ГАЗ».

С травмами 70-летнего пешехода госпитализировали. После осмотра и оказания первой помощи мужчину отпустили домой.

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24736)

Метки: Авто (6338), Происшествия (13898)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров