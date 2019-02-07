Новобелицкий РОВД Гомеля признан лучшим в Беларуси

  • 07 февраля 2019, 13:22
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Отдел внутренних дел администрации Новобелицкого района Гомеля признан лучшим в Беларуси, сообщает телерадиокомпания «Гомель».

«Такую высокую оценку отдел получил впервые, но не просто так. Анализ оперативной обстановки свидетельствует, что на сегодняшний момент она контролируема. Стабилизировать ситуацию помогли, как профилактические мероприятия, так и высокая результативность в раскрытии преступлений», — говорится в сообщении.

Отделу был вручен переходящий приз имени батальона милиции Константина Григорьевича Владимирова. За высокий профессионализм в оперативно-служебной деятельности руководства управления внутренних дел Гомельского облисполкома наградило отдел лично. Коллектив получил в распоряжение новый служебный автомобиль.

Сегодня в ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля служат 122 сотрудника милиции. Под их защитой находится 69,5 тысяч жителей Новобелицкого района.

Интерфакс
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