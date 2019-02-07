Какие кинопремьеры ждут гомельчан с 7 февраля

Прошедшая неделя гомельского кинопроката сумела подарить незабываемые впечатления публике, предпочитающей авторское кино массовому. Продемонстрированные «Фаворитка» и «Зелёная книга», номинанты на статуэтку Оскара, в предстоящие две недели сменятся традиционным репертуаром, состоящим из одной крупнокалиберной мировой премьеры, сиквела «Лего».

«Как я стал русским»

Жанр: комедия.





Совместная российско-китайская картина представляет собой комедийную историю за авторством режиссёрского дуэта Акаки Сахелашвили и Ся Хао.

Сюжет киноленты развернётся вокруг обычного китайского паренька по имени Пен, переезжающего в Россию вслед за своей возлюбленной Ирой. Однако главный герой пока и не представляет, что главным испытанием для него станет не смена места жительства и ближайшего окружения, а суровый отец невесты, понравиться которому — задача не из лёгких. Последний не намерен отдавать свою дочь за первого встречного и начинает устраивать Пену череду невероятных испытаний с целью избавиться от него. В этом пограничном состоянии центральному персонажу предстоит не только выйти из сложного положения, но и научиться уважать отца невесты, если он хочет сохранить свою возлюбленную.

В главных ролях выступают Дун Чан, Елизавета Кононова и Виталий Хаев. Съёмки картины не ограничились исключительно российскими пейзажами Москвы и Подмосковья, на них есть Пекин, Шанхай и город Сучжоу.

Смотрите в кинотеатрах с 7-го февраля

«Клаустрофобы»

Жанр: фантастический триллер.





Американский режиссёр Адам Робител, до сегодняшнего дня засветившийся на больших экранах в исключительно проходных хоррорах «Демоны Деборы Логан» и «Астрал 4: Последний ключ», решил попытать счастья в новом для себя жанре фантастического триллера. Итогом смены стала картина «Клаустрофобы».

Шестеро незнакомых друг с другом молодых людей получают приглашение от некой таинственной организации принять участие в масштабном весте, где главным призом для счастливчика станет баснословная сумма денег. Решившие использовать, пожалуй, самый главный в своей жизни шанс мгновенно разбогатеть, участники соглашаются с правилами игры. Но довольно скоро начинают понимать, что организаторы выбрали их не случайно, а выдаваемые задания становятся всё более опасными и представляют реальную угрозу для их жизней. «Клаустрофобы» — камерный триллер с довольно скромным, учитывая используемые спецэффекты, бюджетом в 10 миллионов долларов. Сам же Адам Робител не только занимает пост режиссёра картины, но и сыграет в ней одну из ключевых ролей.

Смотрите в кинотеатрах с 7-го февраля

«Снегоуборщик»

Жанр: криминальный комедийный боевик.





Римейки — тренд последних лет мирового кинопроцесса, который продюсеры всё охотнее запускают в производство. Но вот часто ли вам доводилось смотреть римейк картины пятилетней давности за авторством того же самого режиссёра? «Снегоуборщик» Ханса Петтера Муланда как раз об этом.

Центральным персонажем картины станет водитель снегоуборочной машины Нилс Коксман. Он же примерный гражданин и семьянин, которого в небольшом городке Колорадо однажды даже назвали человеком года. Тихой и мирной его жизни резко приходит конец после трагической смерти сына от передозировки наркотиков. Однако, не желая верить результатам полицейского расследования, Нилс собственноручно решает выяснить правду и превращается в безжалостного и беспощадного вершителя закона, объявляя войну местным наркодилерским кланам.

Роль главного героя картины примерил на себя небезызвестный Лиам Нисон, которого за последние годы мы уже привыкли видеть в роли «мстителя-одиночки». Однако актёр сообщил, что «Снегоуборщик» станет заключительным боевиком в его карьере.

Смотрите в кинотеатрах с 7-го февраля

«Лего. Фильм 2»

Жанр: полнометражный комедийный мультфильм.





Кассовый успех, высокие зрительские оценки и номинация на статуэтку Оскар первой части «Лего. Фильма» образца 2014-го года не оставляли сомнений в выходе сиквела, который, пережив смену режиссёра, в этом феврале доберётся до экранов кинотеатров.

Сиквел, продолжающий иронично обыгрывать современные тренды и лего-тематику в частности, начнёт своё повествование спустя пять лет после событий оригинальной картины, когда над жителям Бриксбурга нависнет новая угроза. На этот раз в роли захватчиков выступят инопланетные оккупанты LEGO DUPLO, которые превратили славный городок в постапокалиптическую пустыню и похитили Люси, возлюбленную знакомого нам Эммета. Заручившись поддержкой компании своих лучших друзей, в том числе Бэтмена, героям предстоит отправиться в полное опасностей приключение к неизведанным мирам далёкой галактики, где музыка не прекращается ни на секунду.

Режиссёрский пост комедийного мультфильма занял Майк Митчелл, до этого отметившийся картинами «Шрек навсегда» и «Губка Боб в 3D». Тогда как создатели первой части, дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера, участвуют в проекте в качестве сценаристов и продюсеров.

Смотрите в кинотеатрах с 7-го февраля

«Алита: Боевой ангел»

Жанр: приключенческий фантастический боевик.





Эта первая крупномасштабная премьера 2019-го года — долгожданный фантастический боевик, совместная работа культовых режиссёра Роберта Родригеса и выступающего центральным продюсером и сценаристом Джеймса Кэмерона.

Далёкое будущее, период рассвета кибернетики. Прошло уже 300 лет со времён окончания Великой войны, когда киборги, которых люди создавали для помощи себе во всех сферах деятельности, подняли бунт и попытались уничтожить человечество. Главная героиня фильма, доктор Идо, находит не идентифицированные останки девушки-киборга времён противостояния людей и машин, и решает починить её. Алита, именно такое имя получила киборг, внешне выглядит как 14-летняя девочка, вот только не имеющая в своём багаже бэкграунда — она не знает, кто она и где жила раньше. Обладая лишь различными навыками боевых искусств, доставшихся ей из прошлого, Алита отправляется в путешествие в поисках своих воспоминаний.

Сюжет картины, которую Кэмерон мечтал экранизировать ещё в далёком 1995-м, основан на четырёх первых книгах манги Юкито Кисиро. А главная героиня картины была создана при помощи технологии захвата движений, похожей на ту, что ранее использовалась в «Аватаре». Роли исполнили Роза Салазар, Махершала Али и Эйса Гонсалез.

Смотрите в кинотеатрах с 14-го февраля

«Семь ужинов»

Жанр: российская романтическая комедия.





Третья, после «Мама навсегда» и «Без меня», картина российского режиссёра Кирилла Плетнёва представляет собой романтическую комедию о семейных ценностях.

События киноленты развиваются вокруг супружеской пары — переводчика и преподавателя психологии, союз которых спустя пять лет совместной жизни даёт трещину: любовь практически испарилась, общих интересов не осталось, а детей всё ещё нет. Жена, решая что отношениям приходит конец, просит развода, но главный герой в сложившейся стрессовой ситуации вдруг осознаёт, что не готов расставаться с любимым человеком. Перед принятием окончательного решения он уговаривает жену на участие в эксперименте под названием «Семь ужинов», суть которого состоит в совместном времяпрепровождении в совершенно разных ситуациях. И если она не изменит отношение, то герой даст ей развод.

Продюсерами киноленты выступили Георгий Малков, Владимир Поляков и Константин Елкин, а главные роли исполнили Роман Курцын, Полина Максимова и Елена Яковлева. Смотрите в кинотеатрах с 14-го февраля

«Громкая связь»

Жанр: российская комедия.





Алексей Нужный, постановщик юмористических кинолент «Ёлки новые» и «Я худею», выпускает в прокат свою новую работу, на этот раз с участниками знаменитого «Квартета И» в главных ролях.

События картины происходят в загородном доме семейной пары, которая приглашает к себе в гости давних друзей: один из них холостяк, а двое других приезжают в компании вторых половинок. Ради шутки собравшиеся решают сыграть в игру — зачитывать вслух все приходящие на телефон СМС-сообщения, а на все звонки отвечать по громкой связи. Безобидная на первого взгляд забава превращается в вечер откровений и разоблачений.

Оригинальная идея компанейской игры в комедии «Громкая связь» отнюдь не уникальна — картина является ремейком популярного итальянского юмористического фильма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе образца 2017-го года.

Смотрите в кинотеатрах с 14-го февраля

Что посмотреть дома?

В традиционной рубрике мы продолжаем составлять тематические рекомендации и в этот раз предлагаем две запоминающиеся киноленты, в основу которых легла манга.





«Олдбой» (Oldeuboi, 2003. Режиссёр: Чхан-ук Пак)

Криминальный драматический триллер снискал огромную популярность по всему миру. Чего уж там говорить, в 2004-м году картина была награждена большим призом жюри Каннского кинофестиваля, а легендарный Квентин Тарантино аплодировал стоя южнокорейскому режиссёру.

Попавший в одиночную камеру частной тюрьмы бизнесмен О Дэ Су, ведущий совершенно обыкновенную жизнь типичного человека, подвергается эксперименту длиной в 15 лет по превращению его в одичавшего убийцу. Идея стойкости сломленного духа, который пытается удержать в себе человечность и не стать жестоким мстителем, созданная японским художником Нобуаки Минэгиси по сюжету Гарона Цутии, получила крайне изысканное и даже эстетическое воплощение на большом экране.

«Далеко по соседству» (Quartier lointain, 2010. Режиссёр: Сэм Гарбарски)

Эта драматическая кинолента снята на территории Западной Европы для зрелой и понимающей аудитории. Основанная на сюжете манги Танигути Дзиро «Далеко-неподалёку» история развивается вокруг пятидесялитнего мужчины Томаса, живущего повседневностью: работа, семья, банковский счёт и другие атрибуты привычной жизни. Но Томас, несмотря на свой статус в обществе, всё ещё не может вывести из головы детские воспоминания, не дающие ему покоя. Однажды, возвращаясь с работы и случайно перепутав поезда, мужчина попадает в небольшой городок, в котором провёл своё детство. Томас посещает могилу матери и неожиданно теряет сознание. Очнувшись 14-летним подростком, герой должен вновь прожить молодость и попытаться исправить прошлое.

Спиди-гонщик (Speed Racer, 2008. Режиссёры: Лана Вачовски, Лилли Вачовски)

Первые новости об адаптации популярной манги Тацуо Йошида и снятой по ней не менее именитого аниме-сериала появились ещё в 1992-м. С тех времен пост режиссёров-постановщиков картины сменили Гас Ван Сент и Альфонсо Куарон, а на главную роль в различные периоды претендовали Генри Роллинз и Джонни Депп. Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения, и за адаптацию оригинальной истории взялись сёстры Вачовски и продюсер Джоэл Сильвер вместе работавшие над трилогией «Матрица».

Практически целиком снятый на зелёном экране семейный «Спиди-Гонщик», рассказывает историю парня, стремящегося победить в заездах, в которых погиб его старший брат. Фильму удалось точно передать атмосферу 80-х и красочность аниме-адаптации, однако глупые диалоги и затянутость однообразных экшен-сцен пришлись зрителям не по вкусу, после чего Голливуд долго не брался за экранизацию манги, заранее считая эту идею провальной.