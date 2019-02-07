6 человек были смертельно травмированы на Гомельщине при проведении лесосечных работ в 2018 году

Должностные лица и ИП привлечены к административной ответственности.

По оперативным данным Департамента государственной инспекции труда, на территории Гомельской области в 2018 году при проведении лесосечных работ было смертельно травмировано шесть человек.

Так, 17 февраля на территории ГЛХУ «Речицкий опытный лесхоз» произошел несчастный случай, в результате которого смертельно травмирован работник выполнявший трелевку леса в качестве тракториста ООО «ХольцЭкоХаус», вследствие падения на потерпевшего спиленного дерева.

Причиной несчастного случая явилось неудовлетворительная организация работы на лесосеке при валке деревьев.

Лицом, допустившим нарушения законодательства о труде и об охране труда, признан директор ООО «ХольцЭкоХаус», который допустил потерпевшего к выполнению работы в качестве тракториста без проведения обучения, стажировки, инструктажа, проверки знаний по вопросам охраны труда, предварительного медицинского осмотра, не обеспечил потерпевшего защитной каской, не обеспечил контроль за выполнением работы на лесосеке, ненадлежаще оформил трудовые отношений с потерпевшим, что повлекло причинение смерти по неосторожности.

6 сентября приговором суда Речицкого района директор ООО «ХольцЭкоХаус» признан виновным в неисполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека и назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок пять лет.

В связи с ростом несчастных случаев на лесосеках, 30 октября 2018 года были разработаны и утверждены Мероприятия по профилактике и предотвращению роста несчастных случаев на производстве в организациях Гомельской области при производстве лесозаготовительных работ в ноябре-декабре 2018 года.

В соответствии с утвержденными мероприятиями был проведен месячник безопасности при проведении лесозаготовительных работ в организациях частной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей. В ходе проведения месячника была обследована 71 частная организация и индивидуальные предприниматели, выявлен ряд грубейших нарушений законодательства по охране труда, которые привели и могут привести к травмированию работников.

Так, вальщиками леса при осуществлении валки деревьев нарушались параметры спиливания в ЧПТУП «Альком-Стройлес», Мозырский район; ИП Гришан В. В., Калинковичский район; ИП Игнатенко С. П., ИП Бойко А. А., Ельский район; ЧПУП «Сольдрев», Наровлянский район; ООО «ДжалесГрупп», Лоевский район; ООО «ЛесВалХоз», ООО «БорЛесДрев», ООО «СтойлесЛТЦ», ИП Воскобович, фермерское хозяйство «Макеев Ю. А.», ООО «РубимЛес», Речицкий район; ЧПТУП «Хоскварна», ЧПТУП «Стройцентр «Юлия», ИП «Андриковец И. Ф.», Лельчицкий район; ИП «Соловей В. П.», Житковичский район; ИП «Сафонова С. И.», Светлогорский район; ЧПУП «Лебедев А. Л.», ООО «Фабрика пиломатериалов», Октябрьский район; ООО «ОстровДрев», Рогачевский район,; КЖУП «Ветковское», ООО «Дубраджа», Ветковский район; ЧПУП «Данкачев В. Е.», Гомельский район.

Работники выполняли работы без средств индивидуальной защиты в ИП Яблонский К. А., Ельский район; ЧПУП «Сольдрев», ИП «Давидович Н. А.», Наровлянский район; ИП «Язепов А. А.», Брагинский район; ООО «ДжалесГрупп», Лоевский район; ООО «ЛесВалХоз», ООО «БорЛесДрев», ИП Воскобович, ИП Скурчаев, (фермерское) хозяйство «Макеев Ю. А.», ООО «РубимЛес», (фермерское) хозяйство «Головко В. В.», Речицкий район; ООО «МараДрев», Буда-Кошелевский район; ЧПУП «Пиломаркет», Гомельский район.

Вальщики леса или помощники вальщиков были допущены к работе, не имея документов о профессиональной подготовке в ИП Гришан В. В., Калинковичский район; ООО «БелИвва», ИП «Давидович Н. А.», Наровлянский район; ИП Воскобович, ИП Скурчаев, ООО «РубимЛес», Речицкий район; ЧТПУП «БИОМ», Чечерский район; ЧПУП «Данкачев В. Е.», Гомельский район.

Работники не прошли инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в ЧПТУП «Ярошен ТАТ», ИП Алиферович М. Н., Калинковичский район; ИП «Язепов А. А., Брагинский район; ИП Мороз Е. А., Хойникский район; ОАО «Житковичлес», Петриковский район; КЖУП «Ветковское», ООО «Дубраджа», Ветковский район.

В положенных местах на лесосеках не были установлены знаки безопасности в ЧПТУП «Альком-Стройлес», Мозырский район; ООО «Лотос», г. Мозырь; ИП Алиферович М. Н., Калинковичский район; ИП Яблонский К. А., ООО «БорЛесДрев», Речицкий район; ООО «БелИвва», ЧПУП «Сольдрев», Наровлянский район; ООО «ДжалесГрупп», Лоевский район; ИП Скурчаев, Речицкий район; ЧПТУП «Хоскварна», ИП «Литвиненко Л. Г.», Лельчицкий район; ЧТПУП «БИОМ», Чечерский район; ООО «Рубимлес», Витебская область; ЧТПУП «Смоллесэкспорт», Минская область (территория Рогачевского района).

Лесосечные работы проводились без наличия технологической карты в ИП Яблонский К. А., Ельский район; ООО «БелИвва», ИП «Давидович Н. А.», Наровлянский район; ООО «АПЕВПРОМ», Петриковский район; КЖУП «Ветковское», ООО «Дубраджа», Ветковский район.

На лесосеке не были убраны опасные сухостойные и зависшие деревья в ИП Игнатенко С. П., Ельский район; ООО «БелИвва», Наровлянский район; ООО «ДжалесГрупп», Лоевский район; ООО «БорЛесДрев», ИП Скурчаев, Речицкий район; ЧПТУП «Хоскварна», Лельчицкий район; ООО «Белмаш-2008», Минская область (территория Рогачевского района); КЖУП «Ветковское», ООО «Дубраджа», Ветковский район.

Вальщикам леса, трактористам не было организовано проведение предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра либо освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в ООО «ДжалесГрупп», ИП Сенник, Лоевский район; ООО «БорЛесДрев», ООО «СтойлесЛТЦ», ИП Воскобович, ИП Скурчаев ООО «РубимЛес», (фермерское) хозяйство «Головко В. В.», Речицкий район; ЧПТУП «Айтера», КХФ «Венгура В. В.», Лельчицкий район; ООО «ГанцевичиДревСтрой», Житковичский район; ЧТПУП «БИОМ», Чечерский район; ООО «ОстровДрев», Рогачевский район; ЧТПУП «Смоллесэкспорт», Минская область (территория Рогачевского района); КЖУП «Ветковское», ООО «Дубраджа», Ветковский район; ЧПУП «Пиломаркет», ЧПУП «ГришМиш», Гомельский район.

Таким образом, анализируя результаты месячника, можно отметить, что в таких организациях как ЧПУП «Сольдрев» Наровлянский район, ЧПТУП «Хоскварна», Лельчицкий район; ИП Яблонский К. А., Ельский район; ЧТПУП «БИОМ», Чечерский район; ИП Воскобович, Речицкий район; ООО «БелИвва», Наровлянский район; ИП Скурчаев, Речицкий район; ООО «ДжалесГрупп», Лоевский район; ООО «БорЛесДрев», Речицкий район; КЖУП «Ветковское», Ветковский район; ООО «Дубраджа» (регистрация в Добрушском районе), ООО «Рубимлес», Витебская область (выполняла работы на территории Речицкого и Рогачевского районов) допускались три и более грубейших нарушений законодательства по охране труда, которые стали причинами происшедших несчастных случаев и могли привести к травмированию работников в дальнейшем.

По результатам месячника всем обследованным организациям выданы рекомендации на устранение выявленных нарушений с указанием конкретных сроков. Гомельским областным управлением исполнение данных рекомендаций взято на контроль.

Также в соответствии с мероприятиями должностные лица организаций и индивидуальные предприниматели за допущенные повторные нарушения законодательства об охране труда, выявленные при проведении месячника безопасности в августе 2018 года, были привлечены к административной ответственности. Привлечено 11 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму 1 568 рублей. Выявленные в ходе месячника повторные нарушения свидетельствуют о том, что некоторые частные организации и индивидуальные предприниматели, работающие на лесосеках, недобросовестно относятся к соблюдению требований по охране труда, заботясь только о своем материальном достатке и пренебрегая жизнью и здоровьем своих работников.

В ходе проведения месячника государственные инспекторы труда 16 раз выступили в средствах массовой информации. В области государственными инспекторами труда с участием представителей местных исполнительных и распорядительных органов, лесхозов проведено 17 семинаров-совещаний по соблюдению охраны труда при проведении лесозаготовительных работ, на которых присутствовало более 400 руководителей организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей.

Вместе с тем уже в январе 2019 года произошло два несчастных случая со смертельным исходом при выполнении лесозаговительных работ на лесосеках. 11 января при валке дерева был смертельно травмирован директор ЧПУП «КИО-Вуд» Хойникского района, выполняющий работы в качестве вальщика. 25 января при проведении лесосечных работ был смертельно травмирован сваленным деревом обрубщик сучьев ЭЛОХ «Лясковичи» Петриковского района, находившийся в опасной зоне валки.