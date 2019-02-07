Гомельские таможенники нашли в поезде «Одесса-Минск» 35 граммов амфетамина

Пакет со «спидами» нашли в технологическом помещении одного из вагонов во время таможенной проверки в пункте контроля «Терюха».

В прозрачном пакете нашли подозрительное вещество темно-коричневого цвета. Найденное отправили на экспертизу, которая определила его как амфетамин. Масса стимулятора составила более 35 граммов.





Как сообщает «Гомельская таможня», в прошлом году удалось пресечь 96 фактов провоза наркотиков и психотропов, а в за первые месяцы этого года — уже 17 таких фактов.