Гомельские таможенники нашли в поезде «Одесса-Минск» 35 граммов амфетамина

  • 07 февраля 2019, 12:10
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Пакет со «спидами» нашли в технологическом помещении одного из вагонов во время таможенной проверки в пункте контроля «Терюха».

В прозрачном пакете нашли подозрительное вещество темно-коричневого цвета. Найденное отправили на экспертизу, которая определила его как амфетамин. Масса стимулятора составила более 35 граммов.


Как сообщает «Гомельская таможня», в прошлом году удалось пресечь 96 фактов провоза наркотиков и психотропов, а в за первые месяцы этого года — уже 17 таких фактов.

gomel.today
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