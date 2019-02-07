После придания огласки истории на «Белоруснефть — Особино» начальство стало разбираться. Недостачу пока ни на кого не «вешают»

Большой резонанс вызвала публикация «Сильных новостей» по информации Youtube-канала «Общество Гомель» о крупной недостаче на птицефабрике «Белоруснефть — Особино».

Напомним, ранее гомельские блогеры опубликовали видеоролик, в котором подробно осветили проблему сотрудников склада предприятия. Там обнаружилась недостача мяса кур на сумму почти в 27 тысяч долларов. Работники склада на камеру рассказали, что дело идет к тому, что эту гигантскую сумму «повесят» на них. К своему рассказу они приложили видеозапись встречи с руководителем предприятия, который прямо говорит, что это — проблемы их и прежнего руководства.

В деле, между тем, были отмечены явные проблемы. Так, сотрудники указали, что их рабочий день целиком проходит под видеокамерами, а на выходе их досматривают охранники и никто никогда не был уличен в краже. Одним из самых интересных обстоятельств является то, что недостача была обнаружена по итогам двух месяцев, и обычные работники такое количество кур под куртками явно за это время вынести не могли — это возможно лишь при условии вывоза автотранспортом. Такой возможности у рядовых сотрудников нет, а машины, опять же, досматривает охрана.

Публикация от 4 февраля вызвала в городе большой резонанс и, как нам стало известно, в результате, по крайней мере, пока, на работников склада недостачу «вешать» не собираются.

Как рассказал «Сильным новостям» блогер Артем Шапоров, основатель проекта «Общество Гомель», где изначально проблема и была озвучена, вечером того же дня, когда история была опубликована, 4 февраля, на предприятие приехало начальство, чтобы успокоить коллектив. Прошла встреча, на которой сотрудникам склада было обещано во всем разобраться досконально.

Вчера же государственное информационное агентство БелТА выпустило сообщение, согласно которому на республиканском дочернем сельскохозяйственном унитарном предприятии «Белоруснефть-Особино», в специализацию которого входит производство и переработка мяса птицы, проводится служебное расследование.

В частности, сообщается, что на птицефабрике обнаружена крупная недостача, однако конкретных работников пока никто ни в чем не обвиняет — для расследования создана специальная комиссия.

«Никаких приказов о привлечении работников склада к материальной ответственности не издавалось, следовательно, и удержаний из их заработной платы не было», — передает позицию руководства «Белоруснефть — Особино» информагентство.

Таким образом, после того, как история получила огласку, дело пока поставлено «на паузу». Каков будет его итог — покажет время, однако, явно, он будет во многом зависеть от твердости и активности сотрудников, изначально попавших под подозрение.