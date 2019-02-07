Видеофакт: в Гомеле на Интернациональной маршрутка на скорости пронеслась на красный, едва не снеся пешеходов

  • 07 февраля 2019, 11:14
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Ситуация попала в объектив видеорегистратора.

Видезапись автор ролика опубликовал в Телеграм-канале «ЧП. Беларусь».

Как видно на видео, светофор на улице Интернациональной загорается красным светом для автомобильного потока. Люди начинают переходить дорогу, однако прямо в этот момент, буквально у них под носом, на скорости пролетает «маршрутка». Судя по записи, инцидент вполне мог закончиться совсем не благополучно.

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