Удар по «тюбетейкам». Госстандарт выявил многочисленные нарушения в магазинах низких цен

С июня 2017 года в Гомельской области стали появляться магазины, реализующие однотипные товары лёгкой промышленности по предельно низким ценам. Зарегистрированы такие торговые предприятия в разных областях республики, однако основным объединяющим фактором является то, что руководителями или учредителями предприятий являются выходцы из Средней Азии, за что в народе их прозвали «тюбетейками».

Но что кроется за низкой ценой? На этот вопрос искали ответ специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта.

Такие торговые предприятия находятся на постоянном контроле инспекторов.

За 2018 год они проверили 38 субъектов хозяйствования. Во всех установлены нарушения. Запрещена реализация 1813 партий продукции.

41 юридическое лицо и 25 ответственных должностных лиц привлечены к административной ответственности. Как рассказала заместитель начальника отдела госнадзора за техническими регламентами и стандартами областной инспекции Госстандарта Ольга Букина, широкий ассортимент реализуемой одежды для взрослых и детей был замаркирован ярлыками с неполной информацией для потребителя, часть продукции полностью без маркировки. Ярлыки на такой товар оформлялись продавцами непосредственно в торговом объекте. На большую часть ассортимента отсутствовали документы, подтверждающие его безопасность и соответствие установленным требованиям (сертификаты соответствия, декларации о соответствии). Отдельные предъявляемые документы об оценке соответствия были поддельные.

В настоящее время ситуация не слишком изменилась. Зная о запрете проведения проверок у субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации, данные предприятия спустя два года закрываются, однако на смену одним сразу регистрируются другие. Ярлыки на товары оформляются при помощи технических средств, причём сведения, указываемые в маркировке (наименования производителя, состав) подбираются под сведения уже зарегистрированного другой организацией документа о безопасности. Продукция маркируется продавцами и легализуется под действующие документы об оценке соответствия.

— Хотелось бы предупредить потребителя, — говорит Ольга Букина. — Для того чтобы сделать правильный выбор и не быть введённым в заблуждение, рекомендуем при приобретении товаров по низким ценам в подобных магазинах обращать внимание на маркировку, которая должна быть достоверной, читаемой, доступной для осмотра и идентифицироваться с изделием. Требования к этикетке следующие: выполнена типографским способом, прикреплена на изделие изготовителем или импортёром. Информация, нанесённая на этикетку, не должна отличаться от информации на вшитых в изделии ярлыках. Также следует обращать внимание на показатели качества изделий, которые можно определить визуально: строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропуска стежков и изменения их количества, концы ниток в строчках — закреплены и отрезаны. Покупая продукцию, необходимо быть уверенным в своём выборе: знать, что вещь прослужит долгий срок, будет иметь хороший вид и не навредит здоровью.