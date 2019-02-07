Фотофакт: На Мазурова мужчина разбился насмерть, выпав из окна

  • 07 февраля 2019, 10:21
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Трагедия случилась вечером 6 февраля.


По сообщениям очевидцев, мужчина выпал с 16 этажа дома 58 по улице Мазурова. На месте работала следственная группа. Пока неизвестно был ли это суицид или несчастный случай.

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