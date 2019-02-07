Быстрые свидания теперь в Гомеле! ТРЦ «Секрет» предлагает гомельчанам найти свою любовь всего за пять минут!

Вы хотите найти свою вторую половинку, но не знаете где и как? Устали от бесконечных бесполезных свиданий и желаете навсегда разделить свою жизнь с любимым человеком? Торгово-развлекательный центр «Секрет» в преддверие самого романтичного праздника предлагает одиноким гомельчанам найти свою любовь всего за пять минут!

14 февраля в 19-00 в ТРЦ «Секрет» пройдет невероятно интересное и увлекательное мероприятие — быстрый свидания. Каждый участник сможет отыскать свою валентинку и наполнить сердце любовью!

Что такое быстрые свидания?

Этот метод знакомства уже давно используется в Америке и Европе, а в Минске подобные мероприятия проходят практически каждую неделю. И результат есть! Существуют десятки историй с удивительным хэппи-эндом, когда совершенно незнакомые люди всего за несколько минут влюблялись, находили свои половинки и были счастливы друг с другом много лет.

Почему бы не сделать такое и в нашем городе!

Итак, в начале мероприятия девушки садятся за столы, потом к ним поочередно подсаживаются парни. Каждой паре выдается пять-семь минут на знакомство. У всех участников будет анкета, где можно помечать свои симпатии. Эти данные в конце мероприятия собирают организаторы, и на основе полученных сведений выбираются пары по интересам. На следующий день участникам на почту или в соцсети отправляются контакты тех, с кем симпатии совпали. А дальше вы уже сами можете назначить свидание тем, кто хочет провести время именно с вами. Созванивайтесь и назначайте встречу уже только вдвоем!

Все очень легко и просто. А главное — весело и интересно!





Что нужно сделать для участия:

1. Оставьте свою заявку по этой ссылке.

2. Получите приглашение от организаторов.

3. Придите 14 февраля к 19.00 в ТРЦ «Секрет» на первый этаж.

4. Получите свой бейдж и начинайте знакомиться!

В день святого Валентина четырнадцать пар соберутся в одном вместе, где смогут полакомиться вкусными угощениями и, конечно же, найти свою вторую половинку! Атмосферу радости и волнующего трепета создаст харизматичный ведущий, а приятная джазовая музыка поможет расслабиться и приятно провести время.

Регистрация продлится с 7 по 12 февраля включительно.

Участие строго от 21 года!

А 16 февраля торгово-развлекательный центр «Секрет» приглашает гомельчан на еще одно необычное мероприятие «Свадьба понарошку». Организаторы этого шоу уверяют, что вам не придется ехать в Лам-Вегас, чтобы жениться по-приколу! Участие бесплатное.



