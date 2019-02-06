Девочек для порноролика продавали не в Гомельской области. Следственный комитет опроверг информацию мозырской газеты «Жыцце Палесся»

История с опубликованием информации о случаях преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних обернулась совершенно неожиданным недоразумением. В нее даже вынужден был вмешаться Следственный комитет.

Напомним, вчера на сайте «Сильные новости» появился материал, содержавший статистику и примеры некоторых преступлений против детей в Гомельской области. Этот материал был написан по информации, опубликованной мозырской «районкой» «Жыцце Палесся». В одном логическом ряду газета, в частности, сообщала о развратных действиях 37-летнего мужчины в отношении своей 12-летней племянницы в Гомельском районе, о подобном преступлении 44-летнего бомжа против 12-летнего мальчика в Мозыре и о том, что некие матери продавали своих 3-4 летних дочек для участия в съемках порнороликов за 100-150 долларов США. Следом шел комментарий официального лица Мозырского РОВД.





Кроме «Сильных новостей» новость опубликовали ряд информационных ресурсов, включая даже официальное издание Гомельского облисполкома, что явно говорит о том, что такая подача информации со стороны мозырских журналистов сбила с толку очень многих. На самом сайте издания публикация уже удалена, однако ссылка на нее осталась в ленте «Яндекс.Новости», а на других сайтах сохранились перепечатки уже из этого источника.









Однако сегодня с самого утра все сайты начали удалять материалы на эту тему. Причина оставалась неизвестной, пока ее не прояснила официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области, Мария Кривоногова.

В своих комментариях в социальной сети Facebook она, в частности, пояснила, что преступление, о котором идет речь, произошло не в Гомельской области. Других подробностей общественности предоставлено не было.

Нам, в свою очередь, остается лишь сожалеть о сложившейся ситуации. Официальные органы в Беларуси сегодня делают все, чтобы максимально ограничить доступ независимых СМИ и информационных ресурсов к информации. В то же время государственные СМИ, как в этом случае, оперируя фактами в плоскости «полуправды», часто, пусть, наверное, и не всегда специально, оказываются способными ввести в заблуждение не только читателей, но и своих истинных собратьев по перу — журналистов государственных медиа.