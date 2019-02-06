Прокуратура Воложинского района 5 февраля направила в суд уголовное дело по обвинению 40-летнего рецидивиста в разбойном нападении на пенсионерку в агрогородке Раков.

Прокурор Воложинского района Юрий Канапацкий рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Обвиняемый — уроженец Гомельской области. Снимает жилье в Ракове. Мужчина шесть раз был судим. В последний раз — за кражу и разбой. Судимость не погашена. Вечером 29 ноября 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выдавил стекло в веранде пенсионерки, залез в дом и прошел на кухню. Там его встретила хозяйка, которая жила одна. Злоумышленник приставил своей жертве нож к горлу и потребовал деньги. Потерпевшая ответила, что денег нет, и тогда налетчик стал требовать спиртное и закуску.

По словам Юрия Канапацкого, пенсионерке пришлось налить непрошенному гостю вина и даже пожарить ему яичницу.

Выпив и закусив, мужчина забрал у хозяйки мобильный телефон. Он пытался кому-то звонить, но случайно набрал номер невестки женщины. Вскоре прибежал ее сын. Разбойнику пришлось скрыться, а потерпевшие вызвали милицию.

Обвиняемый дожидается суда в камере следственного изолятора.

Ему вменяется вторая часть статьи 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Разбой, совершенный повторно, с проникновением в жилище). Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества.