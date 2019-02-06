Из-за сезона ОРВИ в Гомельской области продлили режим работы 16 аптек

Из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси изменился режим работы аптек, сообщает Минздрав. Многие аптеки работают дольше, чем раньше.

Также ведомство сообщает, что «приняты исчерпывающие меры по бесперебойному наличию в аптеках противовирусных лекарств, антибиотиков, медикаментов для лечения осложнений гриппа, а также средств индивидуальной защиты».

Таким образом, 17 аптек сети «Белфармация» во всех районах Минска работают круглосуточно. 96 аптек сети в столице работают в будние дни с 8.00 до 21.00, в выходные — с 9.00 до 17.00 или с 10.00 до 18.00. 75 аптек работают в будние дни по режиму работы организаций здравоохранения, на территории которых они расположены, в выходные дни — по согласованию с организациями здравоохранения.

Две аптеки в Гродно также работают круглосуточно. Многие аптеки Брестской области работают до 21.00 и позже. В Гомельской области время работы продлили в 16 аптеках.

Центральный район г. Гомеля:

Аптека № 1, г. Гомель, ул. Советская, 58

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-22.00;

суббота, воскресенье: 8.00-20.00

Аптека № 2/2, г. Гомель, ул. Жарковского, 10-10

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота:10.00-18.30 (перерыв 12.30-13.00)

воскресенье: выходной

Аптека № 58, г. Гомель, ул. Мазурова, 46

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота:9.00-20.00

воскресенье: 10.00-18.30 (обед 14.00-14.30)

Советский район г. Гомеля:

Аптека № 115, г. Гомель, ул. Барыкина, 127а

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-20.00;

суббота:9.00-17.00

воскресенье: 9.00-17.30 (обед 13.00-13.30)

Аптека № 156, г. Гомель, пр. Речицкий, 22а

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота:9.00-20.00

воскресенье: 8.30-17.00 (обед 13.30-14.00)

Аптека № 176, г. Гомель, ул. Сосновая, 22

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота:8.30-16.30

воскресенье: 8.30-16.30

Аптека № 195, г. Гомель, пр. Речицкий, 75

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота:8.00-18.00

воскресенье: 9.00-17.00

Железнодорожный район г. Гомеля:

Аптека № 162, г. Гомель, пр. Победы, 25

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота: 8.00-20.00

воскресенье: 8.00-20.00

Аптека № 5, г. Гомель, ул. Незалежности, д.1а

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-22.00;

суббота: 8.00-20.00

воскресенье: 8.00-20.00

Аптека № 185, г. Гомель, ул. Свиридова, 27

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота: 8.00-20.00

воскресенье: 8.00-16.00

Аптека № 194, г. Гомель, ул. Богданова, 10б-58

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота: 8.00-16.30 (перерыв 12.00-12.30)

воскресенье: выходной

Новобелицкий район г. Гомеля:

Аптека № 4, г. Гомель, ул. Ильича, 87

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота: 8.00-20.00

воскресенье: 8.00-20.00

г. Жлобин:

Аптека № 199, г. Жлобин, ул. Красноармейская, 18а

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота: 8.30-17.00 (перерыв 13.30-14.00)

воскресенье: выходной

г. Речица:

Аптека № 53, г. Речица, ул. Советская, 93а-35

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота: 9.00-17.00

воскресенье: 9.00-17.00

г. Рогачев:

Аптека № 17, г. Рогачев, ул. Ленина, 55А

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота: 8.00-20.00

воскресенье: 8.00-20.00

г. Светлогорск:

Аптека № 168, г. Светлогорск, м-н «Юбилейный», д.8

Режим работы:

понедельник-пятница 8.00-21.00;

суббота: 8.30-17.00 (обед 13.30-14.00)

воскресенье: 8.30-17.00 (обед 13.30-14.00)

Информацию о лекарствах и режиме работы аптек «Белфармации» можно получить по бесплатному многоканальному телефону справочной аптек 169.