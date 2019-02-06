Борьбу с курением может обесценить всего один табачный ларек рядом со школой: письма гомельчан

  • 06 февраля 2019, 13:05
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«Правая рука не знает, что делает левая» — так обычно говорим в случаях, когда принимают решения или действия, взаимоисключающие друг друга. Нечто подобное сегодня происходит и в Гомеле, на улицах которого появились ларьки «Табакерка» — рядом с остановками общественного транспорта, железнодорожным вокзалом, поликлиникой, возле крупных магазинов и парка.

Правда, пока они не все работают, но ведь понятно даже детям, что там будут продаваться не пирожки с повидлом.

«С одной стороны, агитируем за здоровый образ жизни, призываем отказываться от вредных привычек, расширяем перечень общественных мест, где действует запрет на курение. С другой стороны, расставляем табачные киоски по городу. Где логика? Ведь эти „табакерки“ сведут на нет усилия, направленные на снижение употребления табака. Тем более что антитабачный декрет № 2 запретил курение в кафе и ресторанах, лифтах и подземных переходах, даже в автомобилях, где находятся дети до 14 лет. Но все эти правильные и нужные меры может обесценить один табачный ларек поблизости от школы...»

Людмила Тарасенко, ветеран труда.




Мария Зубель, Гомельская правда
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Места: Гомель (24725)

Метки: Общество (33245)

Комментарии правила
  • Serge Oldpartizan 06-02-2019 17:15
    это ларёк, чей надо ларёк.....




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