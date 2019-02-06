18 эпизодов насильственных действий. Житель Гомельщины сядет на 15 лет за воровство, мошенничество и истязание женщин в Бресте

Суд вынес приговор уроженцу деревни Дуброва Гомельского района за криминальные гастроли на юго-запад страны в мае 2018 года.

Летние каникулы «гастролера» в Бресте начались со знакомства под магазином с двумя дамами за 50. Одна из женщин, муж которой находился на работе в России, после совместно выпитого приютила нового знакомого у себя дома. Через некоторое время она познакомила гостя из Гомельского района со своим брестским другом, в чьей квартире искатель приключений и окопался.

Брестчанин находился в запое, его сожительница дома отсутствовала — эти обстоятельства были как нельзя кстати путешественнику из Гомельского региона, пишет «Вечерний Брест». Он умудрялся «кидать» радушного хозяина на деньги, представлялся то криминальным авторитетом, то бизнесменом из Санкт-Петербурга, а в одной из комнат устроил настоящее логово, где насильно удерживал и истязал дам, на свою беду попавших в эту квартиру на огонек.

Большинство этих женщин злоупотребляли спиртным и вели соответствующий образ жизни, но к такому готовы не были. Одну из гостей житель Гомельщины удерживал в комнате 5 дней, постоянно избивая. Насиловал он своих жертв без презерватива, хоть и знал, что является носителем ВИЧ.

Всю эту вакханалию прервала вернувшаяся домой сожительница хозяина квартиры. Она заявила в милицию, что сомнительный сосед пытается всучить им сомнительный же телефон, который оказался имуществом одной из пострадавших женщин. А там всплыли и остальные заслуги путешественника, за которые суд насчитал ему 15 лет.