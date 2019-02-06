Чернобыльских животных сняли на видео и пересчитали

Исследователи из Университета штата Джорджия во главе с доктором Джеймсом Бизли провели эксперимент в чернобыльской зоне отчуждения. Ученым было интересно, как развивается фауна заповедника. Эксперимент, делятся радостной новостью ученые, более чем удался.

В рамках его проведения по берегам реки Припять и других водоемов исследователи разложили тушки рыб в качестве приманки для животных. Они также расставили по территории камеры с датчиками движения, сообщает «Мир 24» со ссылкой на Food Webs. За неделю 98% приманок было найдено и съедено, говорят исследователи.





Чаще остальных на камеры попадали три вида мышей (полевая, желтогорлая и мышь-малютка), сойки, обыкновенные сороки.





















На приманки шли также енотовидные собаки, волки и вороны. А вот, к примеру, орланов-белохвостов, восточных норок и речных выдр исследователи в этом районе видели впервые.

























Всего на видео попали десять видов млекопитающих и пять видов птиц. Зачастую представители фауны появлялись неподалеку от каналов, которые когда-то орошали сельхозугодья. Вода в этих протоках есть и сейчас. Их густо покрывают заросли, ставшие естественными укрытиями для зверей.

Ранее ученые выборочно надели на волков, обитающих в зоне отчуждения, GPS-ошейники. Судя по данным, большинство хищников имело постоянное место дислокации, однако нашелся один экземпляр, который пропутешествовал 300 километров на протяжении почти месяца. По словам авторов исследования, в результате таких вылазок мутантные гены могут распространиться в других популяциях.