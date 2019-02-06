Чернобыльских животных сняли на видео и пересчитали

  • 06 февраля 2019, 12:06
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Исследователи из Университета штата Джорджия во главе с доктором Джеймсом Бизли провели эксперимент в чернобыльской зоне отчуждения. Ученым было интересно, как развивается фауна заповедника. Эксперимент, делятся радостной новостью ученые, более чем удался.

В рамках его проведения по берегам реки Припять и других водоемов исследователи разложили тушки рыб в качестве приманки для животных. Они также расставили по территории камеры с датчиками движения, сообщает «Мир 24» со ссылкой на Food Webs. За неделю 98% приманок было найдено и съедено, говорят исследователи.

Фото из научной работы

Чаще остальных на камеры попадали три вида мышей (полевая, желтогорлая и мышь-малютка), сойки, обыкновенные сороки.

Полевая мышь (Apodemus agrarius). Фото – hlasek.com

Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis). Фото – animalreader.ru

Машь-малютка (Micromys minutus). Фото – freenatureimages.eu

Сойка обыкновенная (Garrulus glandarius). Фото – 2krota.ru

Сорока обыкновенная (Pica pica). Фото – yandex.net

На приманки шли также енотовидные собаки, волки и вороны. А вот, к примеру, орланов-белохвостов, восточных норок и речных выдр исследователи в этом районе видели впервые.

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides). Фото – zooclub.ru

Волки (Canis lupus). Фото – yandex.net

Ворон (Corvus corax). Фото –animalreader.ru

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Фото – komotoz.ru

Восточная (американская) норка (Neovison vison). Фото – nat-geo.ru

Речная выдра (Lutra lutra). Фото – vk.com

Всего на видео попали десять видов млекопитающих и пять видов птиц. Зачастую представители фауны появлялись неподалеку от каналов, которые когда-то орошали сельхозугодья. Вода в этих протоках есть и сейчас. Их густо покрывают заросли, ставшие естественными укрытиями для зверей.

Ранее ученые выборочно надели на волков, обитающих в зоне отчуждения, GPS-ошейники. Судя по данным, большинство хищников имело постоянное место дислокации, однако нашелся один экземпляр, который пропутешествовал 300 километров на протяжении почти месяца. По словам авторов исследования, в результате таких вылазок мутантные гены могут распространиться в других популяциях.




СБ Беларусь сегодня
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