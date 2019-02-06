Предновогодние зарплаты в Гомельской области выросли на $13

Белстат опубликовал данные о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников Гомельской области в последнем месяце 2018 года.

Согласно представленным данным, среднемесячная заработная плата работников Гомельской области составила 972,4 BYN. По сравнению с ноябрем 2018 года средняя зарплата выросла почти на 77 рублей.

В долларовом эквиваленте средняя зарплата работников Гомельской области составила $456. Это на $13 больше, чем в декабре 2017 года.





Впервые сразу пять районов Гомельской области имеют номинальную начисленную зарплату выше 1000 рублей. К Речицкому, Мозырскому и Жлобинскому району, где такой уровень зарплат наблюдался ранее, добавились Светлогорский район и областной центр. Причем Светлогорский район впервые за многие годы вошел в тройку районов Гомельской области с наиболее высоким уровнем зарплат. Наверняка не последнюю роль в данном процессе играет запуск завода по производству сульфатной беленой целлюлозы.

Рост реальной заработной платы по сравнению с декабрем предыдущего года отмечается не во всех районах. Так, в Буда-Кошелевском, Калинковичском, Кормянском, Мозырском и Рогачевском районах предновогодняя зарплата в реальном выражении оказалась даже ниже чем в 2017 году.