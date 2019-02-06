Вызов изготовителям, «напоминалка» потребителям: необычная социальная реклама появилась в Гомеле

Вызов изготовителям, «напоминалка» потребителям: необычная социальная реклама появилась на улицах областного центра.

Чёрно-белые билборды с надписью «Насваю — нет!» призывают не только отказаться от сомнительного удовольствия, но и напоминают об ответственности за изготовление и хранение этого вещества.

Согласно статье 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, приобретение и хранение некурительных табачных изделий в количестве, не превышающим 50 граммов, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин. Если же масса изъятого насвая будет превышать указанную, то виновный подлежит наложению штрафа от 10 до 40 базовых величин, либо подвергается административному аресту с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации некурительной смеси.

А вот изготовителю насвая грозит штраф от 35 до 45 базовых величин, либо административный арест.