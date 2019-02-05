В Гомельской области матери продавали своих 3-4-летних дочек для съемок в порносценах за 100-150 долларов

Случай сексуального насилия в отношении детей, поражающий своей дикостью, к сожалению, далеко не единственный в нашем регионе.

В 2018 году в Гомельской области от действий сексуальных преступников пострадали 48 детей, 20 из них совсем маленькие. За прошлый год задержаны 44 педофила.

Иногда за одни сутки в регионе возбуждалось сразу несколько таких уголовных дел. Например, в Гомельском районе 12-летняя девочка стала жертвой сексуального насилия со стороны своего 37-летнего дяди, а в Мозыре 12-летнего мальчика развратил 44-летний бродяга и пьяница из Лельчицкого района.

Статистика шокирует. По информации МВД Республики Беларусь, за 10 месяцев 2018 года от сексуальных посягательств пострадали 554 ребенка. Как пишет «Жыцце Палесся», в 16 раз выросло количество подобных преступлений в стране.

Некоторые случаи вызывают просто шок и оторопь! Например, матери продавали своих 3-4-летних дочерей для ночных съемок в порнофильмах. Стоимость таких съемок обходилась в 100-150$. Только на территории Мозырского района за начавшийся 2019 год уже зарегистрировано два преступления по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».



Следует напомнить, что данные уголовные дела возбуждаются и расследуются даже без заявления от жертвы и не могут быть закрыты по примирению сторон.