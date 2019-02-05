В Гомеле из-за сообщения о минировании саперы проверяют билетные кассы «Белавиа»

Сегодня на электронный адрес авиакомпании «Белавиа» поступило сообщение о минировании одного из офисов, сообщили в Следственном комитете Беларуси. Сотрудники компании обратились в милицию.

Следственно-оперативная группа была направлена к минским офисам авиакомпании, на месте работали саперы. Сообщение о минировании оказалось ложным. Во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома следователи устанавливают личность автора сообщения. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказал начальник отделения боевого обеспечения — начальник саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 Николай Нагурный, проведен осмотр кассы «Белавиа», расположенной на железнодорожном вокзале в Гомеле. Взрывных устройств обнаружено не было. Продолжается осмотр кассы авиакомпании в аэропорту «Гомель».























