Обзор рынка жилья. Гомель — в тройке лидеров по росту цен на квартиры в стране

В отличии от большинства крупных городов страны, где пик покупательской активности пришелся на конец 2017 года, в Гомельской области он был отмечен в конце весны 2018-го. Благодаря этому количество проданных в 2018 году квартир оказалось выше, чем годом ранее.

Как сообщает Realt.by, суммарный спрос на квартиры в Гомеле превысил уровень 2017 года на 19%. После Полоцка — это самый высокий результат в стране. В Мозыре динамика также была положительной — за 12 месяцев 2018 года квартир купили на 13% больше, чем годом ранее. В малых городах региона спрос вырос на 6%.

Наиболее популярными у гомельчан были 1- и 2-комнатные квартиры — с ними заключили около 40% всех сделок. «Трёшки» покупали редко — в 16% случаев. В Мозыре максимальным спросом пользовались 2-комнатные квартиры (37%). С «однушками» заключили около трети всех сделок, с «трёшками» — 24%.

Гомель в тройке лидеров по росту цен на квартиры в стране





На фоне растущего спроса жильё в Гомеле за год также выросло в цене. По данным реальных сделок в декабре за квартиры в областном центре платили в среднем 562 $/м2, что сразу на 10% больше, чем в начале года. Более ощутимым рост цен среди крупных городов был только в Бресте и Минске. В Мозыре к концу года квадратный метр стоил $425 (+5% к декабрю 2017 года).

Средняя цена на 1-комнатные квартиры в Гомеле варьировалась от 14 до 21 тысячи долларов. За «двушки» платили, как правило, 21-30 тысяч. Сделки с 3-комнатными заключали по цене от 28 до 40 тысяч долларов. В Мозыре те же квартиры были дешевле в среднем на 5-7 тысяч.

Самая дорогая квартира, проданная в Гомеле за 2018 год, была 4-комнатной с площадью 142,5 м2. За нее покупатель заплатил 130 тысяч долларов.