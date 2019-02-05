В Гомеле в 2019 году на ремонт дорог потратят 1,3 млн. долларов

  • 05 февраля 2019, 13:02
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Коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельское городское ЖКХ» осуществляет выбор организации для осуществления текущего ремонта улично-дорожной сети города Гомеля в период с марта по декабрь 2019 года.

Согласно разработанной смете ориентировочная стоимость закупки составит 2 820 000 рублей. Источником финансирования является бюджета города Гомеля.

Данные средства, согласно тендерной документации, предполагается направить на выполнение следующих работ:

— устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия;

— поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий;

— устранение коллейности;

— профилирование и укатка грунтовых и гравийных улиц с добавлением и без добавления материала;

— текущий ремонт городских улиц, дорог, площадей и проездов с различными видами покрытия;

— восстановление разрушенного бетонного бордюра;

— текущий ремонт всех типов тротуаров, отбойного бруса и турникетов (ограждений);

— нанесение линий разметки проезжей части дорог и улиц. 




Деловой Гомель
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