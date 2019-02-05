Политтехнолог из Гомеля, который работал с Обамой, Меркель и Собчак, рассказал о кремлевском плане «Минскнаш»

Обсуждение необходимости «углубления интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства» в Беларуси восприняли как угрозу независимости. Политтехнолог Виталий Шкляров объясняет, почему Кремлю не выгодно «аннексировать» Беларусь, почему в нашей стране идею объединения с Россией не поддержат и почему будущего у Союзного государства нет.

Виталий Шкляров — политтехнолог. Родился в Гомеле. Работал в избирательном штабе Ангелы Меркель, Барака Обамы, на выборах в США 2016 года — в штабе кандидата в президенты Берни Сандерса. Во время российских выборов 2018 года работал в избирательном штабе Ксении Собчак.

Еврорадио: В чём суть конфликта между Минском и Москвой — или дело только в компенсации налогового манёвра?

Виталий Шкляров: Конфликт между Минском и Москвой, который мы наблюдали в конце прошлого года, традиционный. Ежегодно мы наблюдаем эти новогодние танцы, связанные с определением цен на энергоносители. Будут они и в этом году, и в следующем. Это конфликт, который своими корнями уходит в фундаментальный вопрос экономической зависимости Беларуси от России, от российского газа и цены на него. Поэтому проблема не нова, никого из лидеров двух наших стран никакая муха не укусила. Причина вторая — российский финансовый пирог, который из-за санкций и других причин в последнее время снижается. И Россия уже не может так легко как раньше расставаться с деньгами. Поэтому российские власти ищут возможность не только извлечь денежные средства из кармана россиян, но и оптимизировать внешние траты.

Еврорадио: Но действительно ли в Кремле хотят «углубления интеграции в рамках Союзного государства» в полной мере?

Виталий Шкляр: У России в этом вопросе исключительно политические цели, а у Беларуси — экономические. Вся политика Беларуси в отношении России основывается на базовых принципах экономического выживания. И это понятно, ведь никто в Беларуси не хочет, чтобы страна становилась 86-м округом России, не хочет поглощения жёстким олигархическим капиталом России. Ведь ни Розенберги, ни весь остальной кооператив «Озеро» не будет гарантировать белорусским бизнесменам и элитам какие-то преференции. Соответственно, ни о какой политической интеграции двух стран речь не может идти.

Еврорадио: Тем не менее эти разговоры об «углубление интеграции», Союзного государства вызвали большую обеспокоенность в Беларуси. Но есть ли основания для беспокойства — есть у Кремля план поглощения Беларуси?

Виталий Шкляр: Безусловно, он существует. Думаю, в контексте «проекта 2024», который предусматривает транзит власти для Путина и политические изменения в России, есть несколько планов и один из них — интеграция Беларуси. Вопрос только в том, пойдёт Россия на выполнение этого плана или нет. Ведь Беларусь — суверенная страна с правом голоса во многих международных организациях. Ко всему, Россия сильно поломала зубы об украинский вопрос. Крым очень дорого обошёлся российской экономике. Второй такой конфликт Россия ни финансово, ни политически не потянет. Да и нет такой потребности. Ну и учитывайте такой факт: если бы Беларусь и Россия объединились в единое государство и проводились бы выборы главы, то Путин на этих выборах гарантированно проиграл бы Лукашенко, так как симпатии к Лукашенко и антипатия к Путину среди граждан России очень велики. Поэтому дальше разговоров эта интеграция не пойдёт. Но разговоры насчёт неё выгодны сегодня как властям России, так и руководству Беларуси.

Поддержание «русского мира» в Крыму, Сирии и так далее обходится России намного дороже, чем поддержка Беларуси. Те 3-4 миллиарда долларов, о которых идёт речь, — не большие деньги для Кремля. Они не стоят того, чтобы потерять последнего союзника, нарваться на новые санкции и окончательно испортить отношения со всем миром.

Полностью беседу в Виталием Шкляровым можно посмотреть здесь: