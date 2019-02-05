«Никаких действий или помощи со стороны тещи не было». В Гомеле продолжается суд над экс-главой областного комитета экономики

В Гомеле продолжается заседание по уголовному делу бывшего председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Эльвиры Карницкой. Её обвиняют в превышении должностных полномочий, в частности в оказании протекции юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

Речь идёт об учреждённом в 2013 году ОДО «Аркабалено Групп». Предприятие вместе с напарником основал зять экс-главы комитета Владимир Карницкий. Предприятие занялось производством крашеных фасадов, под что были выделены инвестиции.

Со слов Владимира Карницкого, помещение выбирали на сайте Государственного комитета по имуществу страны. В итоге, приобрели в Речице. Восстановили, провели все необходимые коммуникации.

По разным причинам, инвестиционный договор пришлось продлевать три раза. Поначалу для запуска производственной линии пригласили рабочих из Германии, которые не сразу довели дело до конца. В дальнейшем инвестор не смог вовремя предоставить необходимые средства, чтобы линия наконец заработала.

Как это относится к делу самой Карницкой? В 2015 году Владимир решил продать свою долю уставного фонда предприятия. В 2016 он отошёл от дел. В следующем же году выяснилось, что имущество «Аркабалено Групп» расхищено, а многочисленное дорогостоящее оборудование вывезено. Рассказывет дочь Эльвиры Анна.

— Так как оборудование было похищено, а фирма разворована, мы не знаем, как там сейчас обстоят дела. Мой супруг, как инвестор и учредитель, оттуда ушёл. До расхищения предприятия где-то за полтора года. Это 2016 год. А в 2017 всё произошло. И мы об этом узнали уже в рамках следствия.

Маме пытаются вменить то, что она помогла реализовать инвестиционный договор для того, чтобы мой супруг продал оборудование. Но он продал долю в уставном фонде. К оборудованию и к имуществу предприятия это не имеет никакого отношения. И это не даёт право тому учредителю, которому он продал эту долю, распоряжаться оборудованием.

Кроме того, три раза продлевать инвестиционный договор — это не максимум. Наш президент говорит, каждого инвестора водить за руку. Это его фраза, его цитата. И какие-то технические моменты не могут служить основанием к тому, чтобы сразу расторгать инвестиционный договор. Так как эти деньги вкладываются, прежде всего, в Республику Беларусь.

Анна присутствует на всех заседаниях. На этом впервые показания давал её супруг, зять Эльвиры.

— Никаких действий или помощи со стороны тёщи не было. Никаких разговоров я не вёл.

Заседание началось в 10 утра, и только ближе к 17 закончилось. Всё это время опрашивали свидетелей. Кроме того, огласили материалы дела, которые были получены в ходе предварительного следствия.

— Суд исследует документы, допрашивает свидетелей. Вы можете сами судить, насколько их показания касаются моей подзащитной и её участия в данном инвестиционном проекте. Большинство свидетелей заявляют о том, что никогда не слышали и не видели её, и более того, никогда никоим образом не были осведомлены ни об инвестиционном договоре, ни о каком-либо участии, как Гомельского облисполкома в судьбе его реализации, так и моей подзащитной. Все, кроме одного свидетеля, заявили об этом. Сегодня их было восемь. Причём, это те лица, которые имели отношение к размещению заказов на изготовление крашеных фасадов в «Аркабалено Групп», — комментирует адвокат обвиняемой Дмитрий Зайцев.

Значительную часть судебного заседания государственный обвинитель допрашивал свидетелей о работе «Аркабалено Групп», о качестве материалов и выполненных работ, о личном присутствии при процессе производства.

— Да, никто из этих свидетелей не заявляет, что они были непосредственными очевидцами процесса работ по окраске фасада — техника безопасности. И никто из нас, являясь заказчиком, во время выполнения этих работ, не стоит над душой у исполнителя и не контролирует факт выполнения.

Хочу подчеркнуть, что все свидетели заявили, что работы выполнялись. Большинство качество работы назвали удовлетворительным. Те, кто говорил о замечаниях, добавляли, что они тут же устранялись. Полагаю, что для нового, только организованного производства, когда ещё выполнялись пуско-наладочные работы и делались первые заказы, это вполне допустимо. То есть, брак у нас не является поводом для возбуждения уголовного дела. А результаты допроса всех свидетелей подтверждают, что работы по выпуску крашеных фасадов выполнялись. И это были не единичные заказы, — говорит Дмитрий Зайцев.

Пока сторона гособвинения не комментирует ход дела, адвокат Карницкой говорит о предвзятости следствия.

— В процессе оглашения государственным обвинителем материалов уголовного дела, председательствующий просил обратить внимание гособвинителя на то, чтобы оглашались материалы дела, которые являются доказательствами обвинения. После этого фактически материалы оглашались бегло. У них отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о виновности моей подзащитной. То есть, большинство этих материалов фактически её не касаются, — подытожил Дмитрий Зайцев.