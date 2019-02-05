«Проголосовать без верификации могли даже жители Таиланда». ГАИ Гомеля опубликовала результаты опроса по поводу подземного перехода в центре города

Всего десять дней — с 15 по 25 января ГАИ Гомеля опрашивала на своем сайте мнение горожан по поводу предлагаемых изменений по улучшению движения на перекрестке ул. Интернациональной и проспекта Ленина. Сегодня были подведены итоги и они вызывают ряд вопросов.

Среди предлагаемых изменений были строительство подземного пешеходного перехода и ликвидация светофоров возле бара «Red pub», обустройство «кармана» на остановке общественного транспорта «Коминтерн» и др.

Эти предложения были неоднозначно восприняты горожанами. Так, в частности, была даже создана петиция против строительства подземного перехода, под которой подписалось около 200 человек. О плохой стороне этой идеи даже успел высказаться российский блогер-урбанист Илья Варламов.

4 января Госавтоинспекция подвела на своем сайте результаты опроса. Так, по словам руководства ГАИ в опросе за 10 дней приняли участие 659 человек. 71 % поддержал инициативу Госавтоинспекции, а 28 % — нет.





— Результаты опроса очень странные, — отмечает руководитель урбанистической инициативы «Smart Homel» Евгений Меркис. — Во-первых на сайте УВД опрос проводился таким образом, что человек с одного компьютера мог проголосовать хоть 1000 раз подряд. Фактически даже руководитель гомельского ГАИ мог за пару минут «нащелкать» самостоятельно или с помощью своих подчиненных приятный для своего ведомства результат опроса — при такой технологии это вполне возможно. Проголосовать без верификации могли даже жители какого-нибудь Таиланда. Такая несовершенная система опроса выглядит очень странно для той IT страны, которой себя позиционирует Беларусь.

Во-вторых, несмотря на целый ряд предлагаемых мер пользователям сайта предлагалось проголосовать «пакетом» сразу «за» или «против». Если кто-то был не согласен со строительством подземного перехода, но поддерживал другие предложения руководства ГАИ то сделать он этого не мог. При этом ранее на этом сайте уже были примеры опросов с различными вариантами ответов. Вопрос почему сейчас не поступили таким путем остается открытым.









Мы видим, что результаты опроса на сайте анонимных пользователей и личные обращения реальных граждан и организаций обобщили. О петиции в подведении итогов вообще не упомянули. При этом в ней, как и в обращениях гомельчан были конкретные вопросы и замечания, которые не были никак прокомментированы руководством ГАИ, хотя это точно позволило бы уточнить их позицию.

В-третьих 71% и 28% это вместе 99%, а не 100. Куда делся 1% при таком однозначном опросе нам вообще не сообщили. Это свидетельствует или о чрезвычайно низком уровне информационного сопровождения любых действий и позиции ГАИ, либо о том, что там могли особенно не переживать о цифрах. Фактически при такой закрытой и сомнительной форме опроса мнения горожан власти могут нарисовать любые числа, поэтому результаты и вызывают у гомельчан много вопросов.

В конце концов важно отметить то, что это не было официальным общественным опросом. Формально это всего лишь внутренний опрос ГАИ. Но у нас очень плохая система диалога с горожанами и она часто используется в интересах строительных компаний жаждущих больших строек. В результате даже результаты «неформального» опроса мнения горожан, да еще проведенного сомнительным путем могут быть использованы для начала реализации проекта.

ГАИ Гомельского облисполкома сообщила на своем сайте, что «все пожелания и предложения граждан не останутся без внимания при реализации данных мероприятий». Как будут учитывать мнение тех горожан, кто вообще выступал против строительства подземного перехода либо других предлагаемых мер при этом не уточняется.