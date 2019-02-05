Какие образовательные курсы выбирали гомельчане в 2018 году

Дополнительное образование год от года не теряет своей актуальности. Об этом говорит статистика за 2018 год по республике и регионам, которую собрали специалисты платформы по бронированию образовательных услуг BookYourStudy.

Иностранные языки — бесспорный лидер

Список обучающих программ, наиболее популярных среди жителей Гомеля и области, возглавили курсы иностранных языков. Самые изучаемые языки — английский, польский, чешский, итальянский и немецкий.

Чаще всего для изучения языков слушатели выбирали специализированные школы. Такие, как школа английского EnglishPapa, школа польского PolskiPapa, школа итальянского PapaItaliano и другие.





Огромное преимущество языковых школ — широкая география. Например, филиалы EnglishPapa есть в 27 городах Беларуси, а с недавнего времени и за ее пределами. Также во многих населенных пунктах страны есть сразу несколько классов, что дает возможность слушателем выбрать наиболее удобный для посещения адрес школы.

Следующий плюс — доступность. Приступить к учебе можно в любое время, не дожидаясь определенной даты старта курса. Слушатель может присоединиться к уже действующей группе, пройдя перед этим предварительное тестирование.

Еще одно преимущество специализированных языковых школ — большой выбор программ, форматов обучения, графиков проведения занятий и пр. Часто на базе школ действуют тематические клубы, проводятся специальные мероприятия и встречи. Так в Гомеле успешно работает английский киноклуб, где учащиеся смотрят фильмы на языке оригинала. Помимо этого, школа EnglishPapa предлагает отличные программы для детей, в рамках которых предусмотрена интересная подача материала, интерактивные занятия с играми, сценками, музыкой и пр.

Изучать язык можно как в группе, так и индивидуально, в аудитории и дистанционно, встречаясь с преподавателем по Skype. Занятия проводятся и утром, и вечером, и в будни, и по выходным. Даже очень занятые люди смогут найти время для посещения уроков.

Курсы профессионального обучения — разнообразие и много практики

Не падает спрос и на курсы профессионального обучения. За новыми профессиональными навыками многие идут в образовательный центр «Лидер». Его популярность объяснима. Программы центра построены так, что большая часть времени отводится на практические занятия. Это значит, что уже в ходе обучения слушатели получают первый опыт в новом направлении и оттачивают свои навыки. «Лидер» — это почти 20 лет успешной деятельности на рынке образовательных услуг. За это время количество предлагаемых обучающих программ достигло 230.





Самые популярные направления профессиональной подготовки в Гомеле и области — кадровый и бухгалтерский учет, а также сфера красоты. Популярны были курсы макияжа, массажа, парикмахерского искусства, маникюра, наращивания ресниц и другие. Обучение проходит в аудиториях, специально оборудованных для таких занятий. Слушатели отрабатывают свои навыки на приглашенных моделях, посещают семинары и мастер-классы с белорусскими и зарубежными специалистами.

Качество образовательных услуг «Лидера» подтверждается как многочисленными отзывами выпускников, так и полученными премиями: «Брэнд года», «Выбор года», «Лидер потребительского рынка», «Народная марка».





Спорт, искусство и IT — устойчивый тренд

Не теряют своих позиций курсы, связанные со здоровым образом жизни и спортом. Все больше людей стремятся изучать диетологию и спортивный массаж, а также обучаться на инструкторов групповых программ и фитнес-тренеров. Многие выбирают для себя творческие направления: дизайн, фотоискусство, музыку и пр. Особенно популярны в последнее время курсы ландшафтного дизайна.





Спрос на обучение по IT-специальностям также стабильно высок. Это перспективное и востребованное направление привлекает очень многих людей, готовых к обучению с нуля. На курсы IT в Гомеле записываются и те, кому нужна систематизация знаний, полученных самостоятельно. Базовая программа — отличный старт для перехода в группы продвинутого уровня.

Исчерпывающую информацию о курсах, ценах, программах, датах начала обучения и многом другом дает онлайн-платформа BookYourStudy. Здесь вы сможете сравнить предложения школ и учебных центров, отсортировать результаты поиска по разным параметрам, найти нужный курс в своем городе и забронировать место в группе не выходя из дома!