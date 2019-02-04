В Гомеле регистрируется подъём заболеваемости ОРИ. Около 70 процентов заболевших – дети

В Гомеле регистрируется сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Практически 70 процентов заболевших — дети. Об этом сообщили в городском центре гигиены и эпидемиологии.

По состоянию на 4 февраля заболеваемость ОРИ характеризуется средними уровнями интенсивности. К сожалению, тёплая погода, которую наблюдаем в последнее время, только способствует распространению вирусов. По-прежнему, самой многочисленной категорией обратившихся за медицинской помощью являются дети, причём, преимущественно дошкольного возраста.

В течение января у 0,14 процента заболевших зарегистрированы вирусы гриппа (львиную долю среди них составляют вирусы гриппа А). Специалисты отмечают: случаи болезни фиксируются в основном среди не привитых лиц.

В период подъёма заболеваемости ОРИ, медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики. Поэтому постарайтесь сократить время пребывания в многолюдных местах. Почаще мойте руки с мылом, не забывайте хорошо проветривать помещения. Помните и о трёх золотых правилах, которые помогут вашему организму сохранить здоровье: это полноценный сон, рациональное питание и физическая активность. А ещё не стесняйтесь использовать защитные маски.

Если вы всё-таки подхватили заболевание, соблюдайте «респираторный» или «кашлевой» этикет, чтобы не заразить других людей:

— при кашле и чихании следует отворачиваться в сторону от окружающих, наклонять голову вниз, прикрывая при этом рот и лицо одноразовыми бумажными салфетками или платочками;

— в отсутствие платка не следует кашлять в ладонь или кулак, лучше использовать локтевой сгиб или тыльную поверхность левой руки;

— при влажном кашле сплевывайте мокроту в одноразовую бумажную салфетку и сразу выбрасывайте её в мусорную корзину;

— старайтесь не прикасаться руками к лицу, губам, носу и глазам; после кашля и чихания помойте руки тёплой водой, при отсутствии такой возможности используйте средства для очистки рук на спиртовой основе.

Особенно важно придерживаться этих правил в общественных местах (торговых центрах, транспорте), а также местах массового пребывания детей и взрослых — образовательных и медицинских учреждениях.